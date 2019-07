L'oposició tomba la proposta de cartipàs del govern en minoria de Sant Fruitós

L'executiu de Gent Fent Poble a Sant Fruitós de Bages ha pogut veure en el primer ple del mandat (després del de constitució) que no li serà fàcil governar en minoria (té sis dels tretze regidors del consistori). Les tres formacions que són a l'oposició, ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC, han votat en contra de la proposta de cartipàs presentada per l'equip de govern al ple que s'ha celebrat aquest dimecres. El que s'ha tombat no inclou les delegacions de funcions de l'alcalde als regidors (carteres de govern), ja que aquest aspecte s'estableix per drecret d'alcaldia i al ple només se'n dona compte, però sí que suposa que no han prosperat la constitució d'òrgans com ara comissions informatives i juntes de portaveus, i també les retribucions i indemnitzacions que han de percebre els regidors per l'exercici de les seves funcions.

Per tant, Gent Fent Poble haurà de plantejar una nova proposta i buscar consensos per tal de poder fer prosperar els seus plantejaments i rebre el vistiplau al cartipàs.

Quant a les dedicacions, l'executiu plantejava una dedicació pràcticament total de l'alcalde (del 95%) i parcial de la resta de regidors, en diferents graus, tots ells amb retibució. En concret, el plantejament que van presentar i que de moment no ha prosperat era que el batlle, Joan Carles Batanés, percebés per aquesta dedicació del 95% un total de 45.370 euros bruts anuals (totes són distribuïdes en 14 pagues). El regidor Xavier Racero tindria una dedicació del 80%, retribuïda amb 31.040 euros bruts anuals, mentre que la resta de regidors tindrien dedicacions del 70% (Cristian Marc Huerta i Núria Clarella) i del 60% (Íngrid Bonells i Maria del Carme Cruz), tots quatre amb retribucions de 26.270 euros i 23.880 euros bruts anuals, respectivament.

A més, es proposava que l'import per a cada regidor (de govern i d'oposició) per cada assistència a ple fos de 150 euros; per cada Junta de Portaveus, de 80 euros per sessió, i per cada comissió informativa permanent, 65 euros per sessió. També es proposava una assignació als grups municipals de 2.620 euros anuals per grup i 1.150 euros anuals per regidor.

El grup municipal d'ERC, el majoritari a l'oposició (té tres regidors) ha argumentat mitjançant un comunicat el seu vot en contra de la proposta presentada per l'equip de govern manifestant que "fins a quatre vegades ERC ha intercanviat punts de vista diferents amb l'equip de govern sobre el cartipàs que ha de marcar el camí de la present legislatura" i que en totes les ocasions "l'alcalde, i per extensió el seu equip de govern, han mostrat una capacitat de cerca de consens i acord nul·les completament. Val a dir que la diferència que trobem des de la primera proposta de cartipàs i la darrera, està en un augment injustificat en les dedicacions dels regidors i poca cosa més".

Segons els republicans, plantejaven tres punts claus en el desacord "que fonamenten el nostre sentit del vot: participació a comissions, consensuar temes importants de legislatura, rebaixa de la despesa de govern. Hem demanat per poder participar de les comissions de treball constituïdes, sobretot en els òrgans externs a l'ajuntament. Senzillament han ignorat la nostra petició, no n'hem obtingut resposta".

Entre altres aspectes, ERC demana "el compromís del govern que els projectes de cost superior a 500.000 euros, urbanístics o que transcendeixin una legislatura tinguin el consens entre tots els grups municipals. Aquest acord segueix sense ser dins el cartipàs amb les atribucions del ple ni com acord annexe com ERC demanava".

Regidories repartides

Pel que fa a la distribució de responsabilitats (que no passa pel ple municipal i que l'executiu ja va definir fa tres setmanes) Joan Carles Batanés, a més del càrrec de batlle, assumeix les carteres de Relacions Institucionals, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Planejament i Territori. Aquesta darrera, una àrea ja de per si rellevant en tots els consistoris, és especialment significativa de cara a aquest mandat, ja que serà la que haurà de gestionar la redacció i aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que en la legislatura passada va generar un fort debat i que es va acabar deixant sobre la taula. És una peça clau que queda, doncs, a mans de l'alcalde.

Xavier Racero, un dels regidors que l'ha acompanyat des del primer mandat –Gent Fent Poble governa a Sant Fruitós des del 2011– es fa càrrec de Serveis Econòmics, Cultura i Patrimoni i Medi Ambient. Núria Clarella serà al capdavant d'Ensenyament, Sanitat, Atenció a la Ciutadania, Civisme i Festes. Maria del Carme Cruz tindrà Promoció Econòmica i Entitats. Un dels regidors que repeteix del mandat passat, Cristian Marc Huerta, s'ocuparà de les carteres d'Espai Públic, Activitats i Obres, Serveis Públics, Esports i Món Rural. L'estructura de govern la completa Íngrid Bonells , que portarà Comunicació, Participació Ciutadana i Acció Juvenil.

Pel que fa als tinents d'alcalde, es nomenen Xavier Racero com a primer tinent, Núria Clarella com a segona tinenta, Maria del Carme Cruz com a tercera tinenta, i Cristian Marc Huerta com a quart.