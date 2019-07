«El primer que haurem de fer és endreçar el poble i reactivar la feina del dia a dia»

Un cop constituït el nou cartipàs, el govern de Sant Joan es vol posar a treballar en qüestions que afectin la quotidianitat dels veïns «i a fer carrer», diu Solernou.

L'alcalde explica que ja s'ha començat a pensar propostes que es desenvoluparan a curt, a mitjà i a llarg termini, i ara la prioritat és «endreçar el poble i reactivar la feina del dia a dia». Això inclou la neteja de carrers o la millora dels entorns, afegeix Tortolero, com a mesures bàsiques «d'un pacte que prioritzi el municipi».

A partir d'aquí, s'anirà treballant en paral·lel en altres propostes programàtiques de més recor-regut, ja sigui en reformes i millores d'equipaments, i també s'anirà pensant en si el futur de l'institut Cardener passa per construir un edifici nou o per ampliar l'actual. De tota manera, la prioritat del nou govern durant aquests propers quatre anys «no serà tant fer grans projectes de poble com reactivar el dia a dia», insisteix Solernou.

L'alcalde explica que l'agenda del govern també inclou donar continuïtat als projectes que s'havien engegat en el mandat anterior i que ara s'hauran d'executar, com ara la remodelació de l'entorn del canal industrial i la zona esportiva, que es preveu iniciar aquesta mateixa tardor.