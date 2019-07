La Música per la Llibertat torna aquest diumenge al Pla de Lledoners

La Música per la Llibertat tornarà a sonar aquest diumenge al vespre al Pla de Lledoners en suport als independentistes presos, i ho farà per primer cop des que han tornat a ingressar en aquest centre penitenciari després del judici. I és que les dues anteriors convocatòries, es van suspendre davant el risc d'incendi que un acte com aquest podia tenir en un entorn forestal com és el Pla de Lledoners i tenint en compte la calor extrema dels dos últims caps de setmana.

La cantada començarà a les 8 del vespre, amb el repertori habitual del Cant dels Ocells, l'Estaca, el Cant dels Indignats i Els Segadors. A les 20.35 hores Joan Bonanit saludarà, com ha fet cada dia des de la seva tornada, als presos.