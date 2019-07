El Consell garanteix dos àpats al dia a 81 infants del Bages, a l'estiu

Per sisè any consecutiu, els infants i adolescents inscrits als serveis socioeducatius no residencials d'estiu tenen garantits l'esmorzar i el dinar. El Consell Comarcal del Bages renova així el compromís amb els drets de la infància i els centres oberts de Sant Joan, Avinyó, Súria i Callús, en total 81 nenes i nens. A més de la cobertura de 2.600 àpats, des del Consell es fa una aportació econòmica per cobrir les despeses de contractació de personal que garanteixen l'obertura durant l'estiu d'aquest servei. Aquests àpats es distribuiran fins al 31 d'agost.

L'objectiu és mantenir l'activitat dels centres oberts durant les vacances escolars, a més de garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos en el període estival en què les escoles estan tancades. Els centres oberts estan cofinançats pel Consell Comarcal del Bages, a través del Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat, en col·laboració amb els Ajuntaments.

El projecte de centres oberts a l'estiu s'ha anat ampliant els darrers anys, mentre que l'any 2014 s'oferien una trentena de places entre el Bages i el Moianès (aleshores formava part del Bages), aquest any es donarà servei a 81 infants i joves d'entre 6 i 16 anys, inscrits entre juliol i agost.