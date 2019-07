L'acció d'il·luminar 131 agulles de Montserrat la nit de la Diada aplegarà uns 400 participants

El cim més elevat de Montser-rat, Sant Jeroni, representarà l'actual president català, Quim Torra, en l'acció que es portarà a terme la nit del 10 a l'11 de setembre, en què s'il·luminaran alhora 131 agulles del massís en representació de cadascun dels presidents que ha tingut la Generalitat des de Berenguer de Cruïlles, el 1359.

Una acció simbòlica i reivindicativa sota el nom de Llum i llbertat, que Regió7 va avançar ara fa una setmana i que ahir van presentar a Barcelona les entitats promotores: Artistes per la República, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i la territorial de Manresa de l'ANC. Calculen que hi participaran unes 400 persones. Els impulsors han convidat el president Quim Torra a participar de l'encesa dels llums (farells) que s'encendran en cadascuna d'aquestes agulles.

L'acte pretén reclamar «la llibertat de Catalunya, dels presos polítics i dels exiliats», segons van explicar els portaveus de les entitats organitzadores. L'acció té el suport de l'ANC i Òmnium, i la realitzaran escaladors que ascendiran simultàniament el massís per col·locar els farells. En total, per fer possible l'encesa simultània del massís seran necessaris 131 equips d'escaladors, d'un mínim de tres persones.