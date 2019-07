L'alarma per una possible fuita de gas fa desallotjar uns vint veïns a Sant Vicenç

Falsa alarma ahir al matí a la localitat de Sant Vicenç de Castellet. Una vintena de veïns van ser desallotjats dels seus habitatges i unes desenes més confinats a casa seva a l'entorn dels números 97 i 99 del carrer d'Eduardo Peña, després que un avís a la Policia Local alertés d'un soroll que feia témer una possible fuita de gas. El protocol habitual en aquests casos es va posar en marxa, però ben aviat es va descobrir que les vibracions que ja se sentien des de la nit anterior responien a una fuita d'aigua sense conseqüències. A mig matí, una hora després de l'alerta, tothom ja era a casa seva.

«Vaig arribar a casa de matinada i sentia un brunzit, vaig pensar que potser era un insecte o un niu», va comentar Sana Kadri Castillejos a aquest diari ahir al migdia: «Jo visc al tercer pis i el soroll era fort, imagino que els del primer encara ho sentien més». A primera hora del matí, els veïns van alertar el cos de Policia Local i es va activar el protocol amb els Bombers –que va ser avisats a les 9.40 h i hi van enviar quatre vehicles– i l'ambulància.

El possible perill màxim se centrava en el fet que el soroll provenia d'un lloc molt proper a una canonada de conducció del gas. Un cop inspeccionat l'indret, el tècnic que va anar al carrer d'Eduardo Peña es va adonar que hi havia un foradet -o, millor dit, un estrip, de tan petit com era– que, malgrat tot, va ser el causant de tot l'enrenou.

La fuita d'aigua no va comportar cap problema i la normalitat va tornar a la zona al cap d'una hora. Un ensurt que va quedar, afortunadament, sense conseqüències materials ni personals.