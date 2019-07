Unes 400 persones retornen al pla de Lledoners per cantar als presos

Després de dues setmanes en què la calor intensa ho va desaconsellar per l'alt risc d'incendi, ahir al vespre va tornar Música per la Llibertat al pla de Lledoners. La convocatòria va aplegar al voltant de quatre-centes persones, que van acompanyar la interpretació de les quatre cançons habituals que van tocar una vintena llarga de músics vinguts d'arreu de la comarca i d'altres punts de la geografia catalana. A partir d'ara, i mentre continuïn captius al centre penitenciari bagenc els presos polítics catalans, cada diumenge a les 20 h es repetirà la trobada, que es clou amb el «Bona nit» que Joan Porras –conegut amb el sobrenom de Joan BonaNit– dedica a cadascun dels reclusos independentistes.

Música per la Llibertat és una iniciativa oberta a tots els músics que vulguin sumar-s'hi. Cada diumenge, a les 20 h, i fins que faci fred i es passi a l'horari diürn, es tocaran El cant dels ocells, L'estaca, Els indignats (una versió lliure i en català del conegut Do you hear the people sing del musical Els miserables) i el cant d' Els segadors. Després, a les 20.35 h, és el torn de Joan BonaNit, que ahir va fer el ritual acompanyat dels assistents: la majoria dels interns van retornar la salutació amb uns crits corejats pels congregats.

Tot i que no es va arribar a les xifres d'altres ocasions, la primera trobada de Música per la Llibertat després del retorn dels presos un cop acabat el judici va reunir quatre centenars de persones, amb el color groc i les estelades presidint l'escenografia de la convocatòria. Jordi Pesarrodona, en representació de l'organització, va agafar el micròfon per fer un crit en favor de la unitat dels partits i les associacions en un moment en què «el poble està crític» pels darrers esdeveniments: «Escolteu la seva veu, està al vostre costat, però això no és el mandat que us va donar la gent». Una clara referència al terratrèmol causat pel pacte amb el qual JxCat va donar aquesta setmana la presidència de la Diputació de Barcelona al PSC, punt final a setmanes de discrepàncies entre els partits independentistes.

Pesarrodona va explicar que divendres va parlar amb Turull, Junqueras, Cuixart i Sánchez. «El sentiment generalitzat que em van transmetre és que hem de continuar mobilitzats, perquè això està al caure», al·ludint a la lectura de la sentència del judici. A més, el polític republicà va llegir una carta que li va donar Sánchez: «Gràcies per portar de nou les notes i el so fins aquí», va llegir Pesarrodona, «no defalliu perquè nosaltres no ho farem. I exigiu la unitat. Llum als ulls i força al braç».

Els organitzadors van explicar que s'han activat canals en diverses xarxes socials per a tothom qui vulgui estar al cas dels actes que s'organitzen.