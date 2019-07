Amplien l'espai d'entrenament esportiu a l'aire lliure al camí cap a l'Aiguamoll de la Bòbila

Santpedor ha doblat l'espai d'activitat esportiva a l'aire lliure que fins ara hi havia al camí de l'Aiguamoll de la Bòbila. A les màquines que fins ara hi havia s'hi ha sumat un nou equipament que és una de les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'any passat, el que es coneix com un Street Workout. Aquest espai amb un pressupost de 8.000 euros va ser una proposta que van presentar un jove estudiant de l'Institut IES d'Auro i també un grup de nois i noies del Consell dels Infants de Santpedor.

El que es coneix com a Street Workout és una activitat física que es basa en l'entrenament del pes corporal i té elements de força i altres de dinàmics. L'objectiu és controlar el moviment. És una activitat molt popular entre les generacions més joves. Va ser una de les 7 propostes que van sortir escollides en la passada edició.

Un cop es va instal·lar el circuit de barres i paral·leles, la setmana passada, i un cop s'hagi assentat, es posarà el parterre i s'obrirà al públic.



Tancant els projectes dels pressupostos participatius 2018 per abordar els nous projectes guanyadors



Dels pressupostos participatius del 2018 també s'està ultimant la creació d'una zona verda darrera l'escola de La Serreta. Ja s'ha fet l'ampliació del parc de la Pau i la redistribució dels jocs infantils més la instal·lació d'un rocòdrom, la instal·lació d'una bústia a la biblioteca per al retorn de llibres. Un dels projectes pendents de l'any passat és la creació d'un espai multiesportiu Pumptrack. Per pressupost i volum, s'està en fase de redacció del projecte.