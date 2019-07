El Bages ja supera la vuitantena de punts d'informació turística

El Bages tindrà aquesta tardor més de 80 agents acreditats com a punts d'informació turística. Així es desprèn de la darrera edició del programa PIT (Punts d'Informació Turística i centres col·laboradors del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central), que forma equipaments públics i empreses privades per oferir informació de qualitat sobre els atractius de la comarca. En aquesta darrera edició s'hi han adherit una desena de noves empreses –que rebran l'acreditació com a punts d'informació turística el proper mes de novembre–, i ja sumen més d'una vuitantena.

Es tracta d'espais que reben turistes i visitants, des de restaurants i tot tipus d'allotjaments fins a empreses d'activitats, museus, biblioteques o comerços. Amb aquest programa es formen per informar sobre l'oferta turística que hi ha, per ajudar en l'organització de l'estada del turista, i d'aquesta manera també podran donar un servei professional i informació que demani el client.

El conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc, Josep Canals, destaca el fet que «la gran feina que estem realitzant per impulsar turísticament el Bages es veu reflectida en la quantitat d'establiments que s'interessen a formar part d'aquest programa any rere any, i d'aquesta manera aconseguirem enfortir el sector».



Cinc sessions de formació

Aquesta darrera edició del programa formatiu es va iniciar el mes de febrer, i s'ha desenvolupat en cinc sessions, que han combinat sortides per conèixer el territori, el desenvolupament de propostes turístiques, i la formació especialitzada als participants, entre altres.

La primera sessió es va fer a la masia Can Junyent de Rajadell; la segona, a l'Espai Nexe de Sant Fruitós; la tercera, a Cal Segudet de Castellnou; la quarta, a Cal Balaguer del Porxo de Súria, i la dar-rera, a Aguilar de Segarra.

La culminació de tot plegat serà el lliurament de les acreditacions.