Cardiòlegs de tot el món participen avui i demà en un congrés a Cardona

L'Auditori Valentí Fuster de Cardona reunirà avui i demà cardiòlegs vinguts d'arreu del món en la tercera edició del curs magistral «Molecular, Clinical & Population Bases of Cardiovascular Disease and Health», que, entre altres coses, posarà sobre la taula els dar-rers avenços en aquesta especialitat. Es tracta d'un congrés dirigit pel prestigiós Valentí Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) i de l'Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinai.

Acreditat per la Sociedad Española de Cardiología, aquest curs té el suport de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, i des dels seus inicis és un dels més ben valorats dins de tot el programa de cursos d'estiu que realitza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Tant avui com demà el congrés obrirà portes a les 9 del matí, i tindrà dues parts, de ponències i debats en cada cas. Avui, un primer bloc tractarà sobre les bases de la transició de la malaltia a la salut, i a 2/4 de 3 s'obrirà un apartat per parlar de les bases de la malaltia aterotrombòtica, que inclou ponències sobre les complexitats de l'ictus agut i l'estenosi de l'artèria carotídia crònica, o de la fibril·lació auricular. S'acabarà a 1/4 de 7.

Demà el congrés obrirà un bloc sobre la malaltia miocàrdica i estructural, que tractarà la regeneració de teixits del miocardi, malalties cardiovasculars estructurals, i complexitats de l'aorta. I, fins a la 1, es parlarà del repte de promoure la salut.