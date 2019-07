ERC i Junts arriben a un acord per governar el Consell del Bages

El pacte que no s'ha donat a la Diputació de Barcelona es veurà al Consell Comarcal del Bages. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han arribat a un acord per governar junts en un ens comarcal que es constituirà formalment aquest divendres a la tarda. Esquerra, que va ser la força clarament guanyadora al Bages en les eleccions del 25 de maig passat, ha anunciat per a aquest dimarts una roda de premsa per presentar els detalls de l'aliança amb els postconvergents.

Amb aquest acord, es formarà un executiu amb una força àmplia, ja que entre totes dues formacions sumaran 22 dels 33 representants d'aquest organisme. Un ens que, segons ha pogut saber Regió7, tindrà el dos càrrecs principals a mans dels republicans. Més concretament, la presidència del Consell l'ocuparà Estefania Torrente, qui ha estat candidata dels republicans en les dues últimes eleccions al Pont de Vilomara. En el darrer mandat ha sigut consellera comarcal del Bages en l'àrea econòmica. A més, ha format part de l'equip de defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici del procés al Tribunal Suprem.

Esquerra planteja una copresidència, motiu pel qual l'alcalde de Fonollosa, el també republicà Eloi Hernández, es plantejaria com a vicepresident de l'ens i, alhora, president del Consell Comarcal.

El pacte entre ERC i Junts s'ha acabat de decidir en una reunió celebrada aquest dilluns al vespre. Des d'un primer moment, els republicans van plantejar un govern encara més ampli, que a banda de Junts per Catalunya hi sumés les altres dues forces considerades sobiranistes: la CUP (3 consellers) i els Comuns (1). Aquest acord, però, no s'ha pogut portar a terme perquè aquestes dues formacions van deixar clar que no entrarien a un govern amb els postconvergents. Per tant, quedaran a l'oposició, juntament amb el PSC, que va obtenir sis consellers, i Ciutadans, que per primer cop és al Consell del Bages amb un representant. L'actual president, Agustí Comas, no repetirà en el càrrec, però molt probablement sí com a conseller comarcal.