La Fundació Cardona Històrica amplia horaris i activitats a l'estiu

Més horaris i serveis, i activitats extraordinàries per al turisme tant familiar com internacional coincidint amb la temporada estiuenca. És l'oferta que ha programat la Fundació Cardona Històrica a tots els seus centres turístics per als mesos de juliol i agost, tenint en compte que és la temporada de més afluència de visitants.

Tant la Muntanya de Sal com el castell, el centre històric i l'espai de dinamització comercial La Plaça de les Cols obriran de dimarts a diumenge durant el juliol, i tots els dies de la setmana durant l'agost, mentre que l'oficina de turisme ho farà de dilluns a diumenge tot l'estiu. En el cas de la Plaça de les Cols es vol aprofitar aquest espai per dinamitzar i afavorir les visites al centre històric de Cardona, amb visites guiades que comencen al Centre Cardona Medieval i que ara també inclouen un tastet de productes locals. També es podran tastar vins i el vermut Piteus, pa dels flequers locals, oli Migjorn, i embotits i dolços típics de Cardona.

Pel que fa a la Muntanya de Sal, ara ofereix un servei d'audioguies en 4 idiomes, però aquest estiu es complementarà amb un servei de guiatge en idiomes, tenint en compte l'increment del nombre de turistes internacionals. S'han programat visites guiades en anglès i francès a la Muntanya de Sal i en anglès al castell.



Activitats per al turisme familiar

Enguany es proposa una descoberta del patrimoni mitjançant visites teatralitzades a la Muntanya de Sal. Es tracta del Projecte Alquímia: el Secret del Liber Salis, en què els visitants fan el recorregut acompanyats d'un extravagant científic que vol resoldre un enigma antic. D'aquesta manera, i amb el nom de «La veritable història de la Torre de la Minyona», es convida els participants a reviure i a reescriure la llegenda més coneguda del castell de Cardona.

També s'incorporen El Joc dels Tresors de Cardona i el Joc de les Fonts, dues activitats d'orientació organitzades per Cardonaevents per descobrir el patrimoni i l'entorn natural que envolten la vila. També s'estrenarà l'activitat familiar El llegendari Pere Llampdesal, una escape room a l'aire lliure per Cardona, que es pot adquirir als centres turístics de la vila i a les llibreries.

Tot plegat es pot complementar amb visites al taller de gegants del cardoní Toni Mujal, als tallers Art-Sal i Taller Artesà de Sal, o al Museu de la Sal Josep Arnau, com també amb rutes, senderisme i BTT, que organitzen Rutes Sílvia Rovira i Cardonaevents.