Castellnou debatrà en un ple demanat per l'oposició la polèmica per la piscina

La polèmica per la restricció de l'entrada a les piscines muncipals de Castellnou de Bages que ha decretat el govern d'ERC en aquesta població per evitar col·lapses, ha arribat al ple. Nou Castellnou-CP, el principal partit a l'oposició, n'ha reclamat la convocatòria a través d'una instància, i aquest vespre a 2/4 de 8 es farà una sessió extraordinària per tractar sobre aquesta qüestió.

En concret, el tema es tractarà en un únic punt amb l'exposició de motius relatius a les decisions preses per l'equip de govern de Castellnou en relació al funcionament i accés a les piscines municipals i propostes de solució.

Fa dos caps de setmana que l'accés a les piscines de Castellnou es limita només a les persones que tenen abonament de temporada, de manera que les entrades d'un dia només es poden comprar de dilluns a divendres.

A més, ja no s'expedeixen més carnets. La mesura la va aplicar el govern municipal per evitar possibles massificacions com la que hi va haver el cap de setmana de l'onada de calor, l'últim del passat mes de juny, i garantir l'accés a qui té carnet.

Una proposta que ha aixecat polseguera entre veïns i els partits de l'oposició, que consideren que allò que va passar va ser un fet puntual, i no entenen per què s'ha pres una mesura que consideren que és excessivament dràstica i que perjudica a les persones que viuen al poble.



Monistrol també limita l'accés

Castellnou no és l'únic municipi on s'han aplicat restriccions en la venda d'entrades a les piscines muncipals. L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha pres una mesura similar també per evitar possibles massificacions de ba-nyistes, després del «col·lapse» que hi va haver el diumenge dia 7, en què a les 11 del matí ja es van deixar de vendre entrades per la gran quantitat de gent que hi havia, explica l'alcalde, Joan Miguel.

En el cas de Monistrol, durant els caps de setmana es limita la venda a un màxim de 40 entrades dissabte i 40 més diumenge, tenint en compte «la gran quantitat d'abonats que hi ha».