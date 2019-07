ERC i Junts del Bages defensen «l'àmplia representativitat» del pacte del Consell

Acte de signatura del pacte entre ERC i Junts per Catalunya per al Consell del Bages, aquest dimarts a la tarda

Acte de signatura del pacte entre ERC i Junts per Catalunya per al Consell del Bages, aquest dimarts a la tarda DAVID BRICOLLÉ

Esquerra Republicana i Junts per Catalunya van segellar ahir formalment l'acord que els permetrà governar plegats el proper Consell Comarcal del Bages (tal i com va avançar Regió7) a partir de la seva constitució, que tindrà lloc aquest divendres. Una aliança que totes dues formacions van defensar que és el fruit d'una «voluntat d'entesa», pel fet que totes dues van apostar per un acord més ampli (que incloïa la CUP i els Comuns) i que en tot moment es van mantenir en aquesta posició d'arribar a un acord final, alhora que en destacaven «l'àmplia representativitat» en un organisme de caràcter supramunicipal.

En aquest sentit, el president comarcal d'ERC, Albert Mulero, apuntava que entre totes dues formacions sumen dos terços del nombre de consellers comarcals (22 de 33) i de la xifra de regidors electes del Bages, mentre que la seva homòloga per Junts, Ivet Castaño, hi afegia que «representem gairebé el 60% dels vots» de les eleccions municipals, «i pràcticament el 75% de les alcaldies» de la comarca, que estan a mans d'un o l'altre partit.

Tant Eloi Hernández (ERC), qui serà vicepresident primer i que ha estat en les negociacions pel pacte, com Ivet Castaño van reiterar que la voluntat d'ambdues formacions era un acord encara més ampli, van «lamentar» que la CUP i Comuns s'haguessin «autoexclòs» en «vetar» a un dels partits (van deixar clar que no volien compartir govern amb els postconvergents), però alhora van reiterar que «mantenim la porta oberta per si al llarg del mandat es volen incorporar».

ERC, com a partit més votat i que va llançar la proposta de formar un govern a quatre, tenia la possibilitat (un cop anul.lada aquesta opció) de sumar majoria absoluta tant amb Junts, per una banda, com amb la CUP i Comuns (serien 17 dels 33 consellers), per una altra.

Albert Mulero va assegurar que les reunions amb els cupaires havien estat productives, «i fins i tot s'han introduït propostes seves al document que signem». Però que el que havia estat determinant a l'hora de decantar-se per l'acord amb Junts havia estat «la voluntat d'entesa permanent i l'amplitud de representativitat».

Mulero subratllava que, a més, aquesta decisió s'havia pres en un context polític general prou complex entre totes dues forces pel pacte segellat, dijous passat, a la Diputació de Barcelona entre Junts i el PSC, que ha deixar ERC a l'oposició.

En aquesta línia, Ivet Castaño també va subratllar el fet que, al Bages, Esquerra i Junts han assolit l'entesa tant a l'Ajuntament de Manresa com, ara, al Consell Comarcal, i que «hem estat per damunt dels esdeveniments generals per tirar endavant una estratègia conjunta per a la ciutat i per a la comarca».

Onze àrees amb partitat

En l'acte de signatura de l'acord que va tenir lloc ahir es va avançar ja l'estructura del futur govern que, tal i com va avançar aquest diari, presidirà Estefania Torrente, regidora republicana al Pont de Vilomara. Torrente va destacar com a objectius essencials les polítiques socials i l'atenció a les persones, el «suport i serveis als municipis, per seguir potenciant les mancomunacions», la continuïtat de l'aposta turística i el «desenvolupament econòmic i territorial». L'executiu comarcal s'estructurarà en onze àrees que encapçalaran sis homes i cinc dones. Estefania Torrente i Eloi Hernández compartiran la de Presidència i Vicepresidència.

Jordi Palma (ERC) estarà al capdavant de la d'Administració, mentre que la també republicana Àdria Mazcuñan assumeix la de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat. Serveis Socials s'ha desglossat i els d'Atenció Especialitzada compartiran àrea amb Acollida, Integració i Gent Gran, que estarà a mans d' Eulàlia Sardà (JuntsxCat). Una cinquena àrea és la de Desenvolupament Comarcal, que tindrà Marta Viladés (ERC). El fins ara president de l'ens, Agustí Comas, assumeix la de Turisme. El regidor de Manresa David Aaron López (ERC) portarà la de Territori i Mobilitat. Les quatre àrees restants són les de Medi Ambient (Joan Zapata) i Suport als Municipis i Consum (Sergi Grau), tots dos de Junts; i Educació i Cultura (Sílvia Tardà) i Joventut i Habitatge (Enric Forcada), tots dos d'ERC.