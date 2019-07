ERC suma Més Monistrol al govern i aconsegueix tenir la majoria absoluta

El govern d'ERC a Monistrol de Montserrat, que actualment formen l'alcalde Joan Miguel i quatre regidors més, incorporarà els propers dies l'única regidora de l'agrupació d'electors Més Monistrol, Olga Urraca. El pacte, que s'acaba de segellar i que s'oficialitzarà al ple de dijous, dona ara la majoria suficient al govern (6 d'11 regidors) «per poder treballar i avançar», apunta Miguel. L'objectiu és la perdurabilitat de l'acord durant tot el mandat, si bé les dues formacions es volen donar un temps de prova, i si no hi ha res que compliqui les relacions abans, es farà una revisió d'aquí a sis mesos, amb voluntat de continuar plegats. A l'oposició quedarà la CUP, amb dos regidors, i Junts, PSC i PP, amb un cada un.

Després de les eleccions del 26 de maig, ERC va iniciar converses «amb tots els grups» per copsar possibles sintonies de cara a formar govern. Després de les trobades, i tenint en compte que formacions com la CUP ja van manifestar la voluntat de quedar-se a l'oposició, ERC va donar per bona l'opció de governar en minoria «i amb acords puntuals» amb la resta, diu Miguel, però quan s'ha començat a parlar del cartipàs i de l'arrencada del mandat «ens hem trobat amb actituds enrocades i ganes de col·lapsar, quan el que ens convé és aprovar un pressupost que no ens limiti la manera de funcionar».

Davant d'això, s'ha buscat un acord estable i una majoria de govern, que s'ha traduït en un pacte amb Més Monistrol, «a partir de punts assumibles i gens pretensiosos». A partir d'aquí, es continuaran buscant acords puntuals amb l'oposició, i amb la vista fixada en l'aprovació d'un pressupost «de mínims, però necessari per funcionar», i que tindrà com a principal partida la construcció de la xarxa d'aigua a la colònia Gomis.