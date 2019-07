El govern de Súria argumenta la retirada d'unes estelades per part de la brigada

El govern municipal de Súria (format pel PSC i GIIS) ha defensat, mitjançant un comunicat, el fet que es fes retirar per part de personal de la brigada municipal unes estelades que que hi havia penjades en un tram de l'avinguda de l'Ajuntament, una actuació que es va difondre amb un video a través de les xarxes socials.



El consistori confirma que diumenge passat, "i en compliment de la vigent ordenança de Convivència Ciutadana, el govern municipal va instar la brigada municipal d'obres i serveis a retirar les estelades que havien estat penjades de forma transversal sobre la calçada d'un tram de l'avinguda de l'Ajuntament, ja que no s'havia demanat el permís previ per posar-les i eren ubicades a una alçada que podia entorpir la circulació de determinats vehicles".





Alhora, l'executiu posa en relleu que ", davant la Casa de la Vila i penjades des de domicilis particulars, i que lògicament no s'hi va fer cap actuació per retirar-les, tot i la celebració en aquest entorn d'un dels actes de la Festa Major que tradicionalment aplega més públic".En el comunicat,que es puguin manifestar a través de qualsevol mitjà d'expressió compatible amb el nostre ordenament democràtic i que no siguin ofensius per a altres persones o col·lectius", i manifesta que l'Ajuntament "és una institució pública que representa tothom i ha de vetllar per preservar la cohesió social. Això no significa en cap cas limitar el debat polític que forma part de la seva essència a través dels grups municipals amb representació a la corporació. És necessari que tothom es pugui sentir representat en les festes com un espai de retrobament col·lectiu i no polititzat".També lament "els perjudicis que la difusió d'aquest vídeo hagi pogut provocar a persones que formen part de la plantilla municipal en el desenvolupament d'una actuació que va ser requerida des d'aquest govern municipal".