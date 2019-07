«Tenim un grup molt potent i, d'entrada, no ens hem plantejat un govern d'unitat»

En vint mesos, ha passat d'estar a l'oposició a ser regidora de l'anterior equip de govern i, després de les eleccions, alcaldessa amb majoria absoluta

Noèlia Ramírez (Berga, 1979) s'ha convertit en la primera alcaldessa de Balsareny i, a més, ho ha fet amb majoria absoluta (com a candidata de SUMA Junts per Balsareny). En tan sols vint mesos ha passat de ser regidora de l'oposició, a regidora del govern (l'octubre del 2017 hi va haver un canvi a l'Ajuntament amb un pacte entre ERC i Convergència, amb l'alcaldia per als republicans) i ara, després de les eleccions, convertir-se en batllessa. Noèlia Ramírez va fer els estudis de primària i secundària al poble i va anar a Manresa a estudiar un curs de tècnica d'infermeria. Al final, però, la seva vocació va fer un gir i va acabar anant a parar a Lleida per cursar Enginyeria Tècnica Forestal especialitzada en explotacions. Va exercir de forestal en prevenció d'incendis, també en investigació de musclos zebra durant cinc anys. Va estar a l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) treballant sobre protecció del medi en relació amb incendis, plagues i espècies exòtiques invasores. És entrenadora del Club Natació Balsareny i membre de l'ADF. I en la política municipal va iniciar el camí com a regidora el 2007, integrada en la llista convergent de l'històric Jaume Rabeya.

Quina lectura fa del resultat electoral?

Crec que la majoria absoluta i l'alcaldia és el resultat d'haver fet molta feina de grup. Amb el canvi de govern que vam establir amb ERC l'octubre del 2017, ens vam agafar unes regidories a les quals vam donar molta vida, molta intensitat. Hem treballat molt, durant tots aquests mesos en les nostres àrees. I crec que s'ha vist reflectit en el resultat a les eleccions. No érem només tres regidors, en el nostre cas, sinó tot un seguit de gent darrere nostre que ens ha donat suport en aquest treball. Hem estat al carrer, no només com a regidors, sinó com a grup. D'aquest grup que va treballar ja molt per a l'Ajuntament en va sortir essencialment la llista electoral i la ciutadania ja ens havia vist al carrer, ja ens entenia com a grup. I el nostre projecte en campanya electoral ha estat constantment de poble, poble i poble.

Durant els darrers 20 mesos del mandat passat van governar plegats amb ERC. No s'ha plantejat en cap moment un govern d'unitat?

Tenim projectes en comú i hem fet molta feina junts. Ara s'ha donat aquesta majoria absoluta i el que hem plantejat és que ens donem un temps per coneixe'ns amb ERC, ja que només Isidre Viu [l'anterior alcalde] repeteix per part seva, i per part nostra un regidor i jo, i anem veient com podem treballar i com poder encaixar. Però, de moment, nosaltres engeguem com a sis regidors de govern.

Però s'ha parlat d'aquest escenari, amb ERC?

Tenint en compte els resultats, nosaltres tenim majoria i volem anar avançant feina. D'entrada no ens hem plantejat fer un govern d'unitat. Sí que hem estat convivint governant, però no conec bé tots els regidors que hi ha i per això no hem fet aquest plantejament, perquè encara hem d'explorar les nostres pròpies possibilitats. Tenim un grup molt potent, amb molta gent al darrere, i hi ha moltes ganes de treballar per part de tothom, per la qual cosa creiem que amb sis regidors al govern podem tirar l'Ajuntament endavant. Tot i que és evident que ens agradaria que en molts projectes de poble tinguéssim el suport d'ERC. I poder dialogar constantment.

És la primera vegada que Balsareny té alcaldessa. Un al·licient o un pes afegit?

M'ho agafo com un repte i el cert és que estic expectant. Perquè no és fàcil. Tothom amb qui m'he anat trobant m'ha transmès que estan contents per aquest fet, sobretot les dones. La rebuda és positiva, però en aquest camp s'ha d'avançar molt i m'he d'anar trobant amb situacions que fins ara no s'han donat. La veritat és que tinc la meva part de preocupació per veure el tema de credibilitat fins on arriba o fins on em comporta dificultats.

En el mandat passat hi va haver situacions de crispació al poble amb grupuscles feixistes, que fins i tot van afectar directament l'anterior alcalde. Com està aquesta situació?

Ara mateix estem tranquils. De fet, com comentava abans, el marc polític general també sembla que s'ha relaxat una mica i afecta directament els ciutadans. Hi va haver alguns episodis tensos, algun dels quals va afectar directament qui era el meu predecessor. Ell ho ha anat resolent i sembla que tot està més calmat.

Balsareny fa temps que té pendent aprovar un nou Pla General Urbanístic. Què ha passat i quin és l'objectiu?

És cert que fa anys que l'arrosseguem. Fa temps que se'n va fer una aprovació inicial, quan governava Gent de Balsareny [durant la primera meitat del mandat passat], i Urbanisme hi va donar llum verd. De fet, ja en l'últim mandat en què va governar CiU amb Jaume Rabeya d'alcalde [del 2011 al 2015] es va fer una primera aprovació que deixava un POUM embastat, amb una primera aprovació inicial. Però amb el canvi d'Ajuntament i de Govern del 2015, Gent de Balsareny el va voler revisar, ja que també quedava pendent la resolució d'al·legacions. I mentre s'estava en aquest procés, hi va haver un nou canvi a l'Ajuntament. A més, en tot aquest temps s'han produït canvis normatius, als quals ha calgut anar-se adaptant. Arribats a aquest moment ens trobem amb un POUM inacabat, i per reprendre'l cal un procés una mica llarg. El que tenim clar és que un dels nostres objectius centrals és acabar-lo perquè és una eina que necessitem, que ens ha d'endreçar urbanísticament.

Però les línies estan clares?

És cert que, del primer que es va començar a treballar al darrer que hi ha sobre la taula, el POUM ha anat sent menys ambiciós.

En quin sentit?

Pel que fa a creixements, a noves zones industrials. Tant per qüestions tècniques com també pel context social i econòmic. En el primer que es va posar sobre la taula, ja fa un parell de mandats, es preveia un nou polígon industrial de dimensions importants al sector on hi havia hagut la gravera. En aquest cas, per exemple, hi ha una reducció notable del que es preveia inicialment. Entre altres factors, perquè hi ha un informe de la direcció general de Mines que ens diu que una part és una zona afectada per possibles subsidències (enfonsaments del subsòl).

En aquests propers anys cessarà l'activitat minera a Balsareny. Com ho afronten?

Jo tinc família minera i, per tant, estic molt sensibilitzada i tot el que estigui a les nostres mans ho farem. Vam estar treballant en el Pla Director de la Mineria. La veritat és que dins d'aquest pla, Balsareny tenim un pes més aviat petit. Però som poble miner i tenim una entrada a la mina, una colònia minera, un runam, encara que estigui desimpactat... Farem tot el possible per tenir-hi pes, perquè per a nosaltres la mineria és fonamental.

Quins són els projectes clau del seu govern?

En tenim molts (somriu). Un dels més immediats, que hem d'acabar de treballar, és el d'estabilitzar els talussos del traçat de l'antiga via. El que passa és que aquesta intervenció entrarà ja dins del projecte de Vies Blaves de la Diputació, perquè en forma part. També tenim el projecte rius, a través del qual volem apropar la part del torrent Roqueta, on hi havia els pisos de la caserna, al poble i crear un espai més de conjunt. Perquè sembla que per situació orogràfica tinguem dos espais separats. L'objectiu és crear una àrea més unificada per potenciar el comerç, fer un circuit saludable... És un projecte per anar executant al llarg del mandat.

I quant a equipaments?

El primer de la llista, el camp de futbol, que és el dels últims que queden a la comarca que és de terra. El projecte passa per una reforma integral del que tenim, posant-hi gespa artificial i adequant-lo a les necessitats actuals. També volem fer dues pistes de pàdel.

Són un dels municipis del Bages que mostren una progressiva pèrdua de població. Tenen propostes per redreçar-ho?

És veritat. Tenim una franja de població força envellida, amb molts casos de persones soles i que han de continuar fent la seva vida sense un suport familiar. Estem analitzant projectes de cohousing [habitatges col·laboratius o compartits], que facilitessin la convivència de persones de la tercera edat amb un cert grau d'autonomia. Però també volem reforçar la part baixa de la franja de població, i tenim projectes en l'àmbit escolar.

Com ara?

Treballar perquè també a Balsareny tinguem un institut escola i, per tant, puguem disposar d'ense-nyament secundari, ja que actualment els nostres alumnes s'han de desplaçar a Sallent o Navàs. I quant a instal·lacions, volem ampliar el pati de l'escola de primària.

Els barris de Cal Nosa i Cal Rata, que anys enrere Navàs va fer passos per agregar-los al seu terme, seguiran sent de Balsareny?

Fa uns mesos vam fer l'acte administratiu de definició dels límits municipals. Ens vam trobar amb l'Ajuntament de Navàs i vam traçar els termes conjuntament, amb Cal Nosa i Cal Rata a Balsareny. Entenc que aquest és un plantejament sòlid i per a temps. De fet, la nostra campanya va anar molt focalitzada als diferents nuclis, i en el cas de Cal Nosa i Cal Rata crearem una oficina d'atenció ciutadana perquè els veïns s'estalviïn de desplaçar-se si han de fer tràmits. L'obriríem un dia la setmana, i la proposta és que el regidor responsable hi pugui ser.