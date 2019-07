Súria tancarà la seva festa major amb el tradicional castell de focs aquesta nit

Súria encara la recta final de la seva festa major, amb una missa a les 11 d'aquest matí, i el tradicional castell de focs, llançat des del pont de Salipota a les 11 de la nit, seguit d'un ball amb l'orquestra Juniors a la plaça de Sant Joan. Demà encara hi haurà una última guspira, amb les sardanes de la Cobla Vila d'Olesa, a les 10 de la nit a la mateixa plaça.

Amb aquestes activitats es tanca un programa festiu que ha tingut el punt àlgid els dos caps de setmana de juliol, aquest darrer també molt concorregut, amb una diversitat d'activitats al carrer. Destaquen la cercavila nocturna fins a la plaça de Sant Joan, divendres, amb el Tro Gros, la colla castellera Salats, Foment Cultural, els Bastoners de l'Agrupació Sardanista, els geganters i grallers del Poble Vell, i els geganters del Gorg de l'Olla, a banda del grup d'animació El Petit Lilo, amb la figura d'un gos gegant.

També destaquen els concerts i els balls de nit, tant divendres com de dissabte i diumenge, el súper tobogan d'aigua que dissabte es va instal·lar a l'avinguda del Cardener, la pedalada popular, les curses de slot, el lindy hop, o la trobada castellera de dissabte, per bé que no es va poder completar a causa d'una caiguda durant la construcció d'un castell. De diumenge, destaquen les Matinades i una galejada pels carrers , a banda de la missa solemne, el vermut popular, i el passacarrer amb la Banda de Música de Cardona, entre les tocades i el ball de nit.