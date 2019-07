El govern de Castellnou proposa aixecar la restricció d'accés a la piscina a l'agost

El govern d'ERC a l'Ajuntament de Castellnou de Bages es disposa a tornar a posar a la venda les entrades d'un sol dia a les piscines municipals durant el cap de setmana a partir de l'agost i aixecar les restriccions d'accés que hi manté des de començament de mes per evitar possibles massificacions. És la proposta inicial que els republicans van llançar aquest dimarts al vespre en un ple extraordinari per debatre aquest tema, tot i que no descarten anticipar-se davant les pressions de l'oposició.

De fet, va ser el grup majoritari a l'oposició, Nou Castellnou-PM, qui va forçar el ple, que va omplir més de mitja sala com a mostra del rebombori que aquesta qüestió ha aixecat al poble. L'alcalde, Domènec Òrrit, va recordar que les restriccions han estat una mesura excepcional perquè la situació d'aquest estiu també ha estat excepcional, però es disposen a aixecar parcialment la mesura a partir de l'agost «perquè entenem que hi pot haver una relaxació» de la demanda.

L'equip de govern va deixar de vendre entrades d'un dia en cap de setmana des del primer de juliol i abonaments en tots els casos per evitar noves massificacions com la que hi va haver el darrer cap de setmana de juny, coincidint amb una forta onada de calor. A més, enguany la demanda de carnets de temporada s'havia disparat a més de 600 «quan se n'imprimien 400 i mai s'acabaven», i majoritàriament ha estat de gent de fora, segons va recordar ahir Òrrit. Davant d'aquesta circumstància, i tenint en compte que la capacitat màxima a la piscina de Castellnou és de 302 persones, l'alcalde va justificar les restriccions com una mesura «per frenar l'efecte crida» que diu que estaven tenint aquestes piscines en gent de fora, «i no sabem amb què ens hauríem trobat».



L'oposició: de límit, la capacitat

Tant Nou Castellnou-CP com Junts per Catalunya, els dos partits a l'oposició, van admetre l'excepcionalitat del cas, però consideren excessives les mesures adoptades, i van criticar la manca d'agilitat del govern a donar-les a conèixer a la població.

La cap de l'oposició, Imma Tor-ralba, va apuntar que la decisió adoptada fins ara es basa «en suposicions, perquè ningú no t'assegura que en dies determinadts no vagin igualment 300 abonats [la capacitat màxima] a la piscina», i en aquest sentit critica que s'hagin deixat de vendre entrades al·legant com a motiu aquesta mateixa capacitat. Entén que això «discrimina» els veïns perquè uns poden entrar i els altres no, i la no venda perjudica l'Ajuntament. Torralba va proposar de permetre l'entrada lliure amb vendes il·limitades fins a assolir la capacitat màxima, o en tot cas permetre una venda mínima d'entrades tant dissabte com diumenge.

Permetre l'entrada fins arribar al màxim permès també va ser la postura defensada per Antoni Batista, de JxC, que va dir que respectava la decisió del govern però no l'entenia, i va posar l'exemple de Santpedor, «on han venut 2.600 carnets i la capacitat és de 1.300 persones».

El regidor d'Equipaments, Lluís Thomen, va dir que el govern prendria nota de les propostes de l'oposició, però els va advertir dels riscos d'un accés ampli com el que demanen: «Si tenim 300 persones de fora i hi ha veïns d'aquí que no poden entrar, també ens ho sentirem a dir». Va defensar les mesures adoptades per una qüestió de «seguretat.

El debat d'ahir va posar de manifest la manca d'un reglament municipal de les piscines a Cas-tellnou, que el mateix Òrrit va reclamar com a deure per part de tots els grups de cara a la temporada vinent. Va afegir que casos com el de Castellnou poden anar a més «perquè això és un problema d'àmbit comarcal, que a qui afecta primer és a piscines petites com la nostra». Va instar el Consell Comarcal del Bages a tenir-ho en compte per intentar posar-hi remei.