L'Ajuntament i Càritas de Sant Fruitós defineixen projectes contra l'exclusió social

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l'entitat Cáritas han mantingut una reunió de treball per tal d'implantar de forma col·laborativa nous projectes al municipi a favor de persones amb risc d'exclusió.

Fruit de la trobada han sorgit noves propostes com la realització de cursos de cuina pels usuaris a les noves instal·lacions que s'estan construint al Casal de Joves, tallers d'informàtica l'Esplai d'Avis i la instal·lació d'un nou contenidor per a la roba usada. A banda, s'han traçat les primeres línies de treball per tal d'iniciar un projecte d'acompanyament a la gent gran del municipi que viu sola.

En aquest mateix sentit l'Ajuntament ha atorgat, un any més, una subvenció de 1.500 euros a l'entitat per tal de continuar la tasca de recollida d'aliments a particulars, comerços o entitats, l'elaboració dels lots i el repartiment d'aquests entre els usuaris derivats de l'àrea de Serveis Socials. A banda també continuarà encarregant-se de gestionar el rebost solidari d'aliments col·laborant i mantenint una coordinació permanent amb els serveis socials municipals.

Per la seva banda el consistori continuarà fent-se càrrec del transport a la seu de Càritas d'aliments que provinguin de supermercats o d'altres institucions i continuarà realitzant les derivacions de les persones en situació de necessitat de rebre aliments.

A la reunió hi van prendre part el director de Càritas Sant Fruitós, Ferran Closas, l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, la regidora d'Atenció a la Ciutadania, Núria Clarella, i la regidora d'entitats, Carme Cruz, per tal de facilitar la tasca de l'entitat al municipi.