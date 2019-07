La Generalitat confirma que el setembre caldrà teletac per als descomptes a la C-16

La Generalitat aplicarà a partir del proper 1 de setembre el requisit d'haver d'utilitzar els sistemes de pagament dinàmic (el més conegut és el Teletac) perquè els usuaris de l'autopista Terrassa-Manresa (C-16) puguin continuar beneficiant-se dels descomptes que s'hi apliquen des de fa vint anys (en dies laborables i en totes les hores), que suposen una rebaixa del 45% de l'import total.

Malgrat encara la setmana passada el Consell Comarcal del Bages demanava que es posposés aquesta mesura, i que per tant es permetés que continuessin accedir a les bonificacions els qui paguen amb targeta o en efectiu, el departament de Territori afirma que o hi ha marxa enrere, ja que ja s'han concendit dues pròrrogues que sumen 2 anys i 8 mesos, i és l'única autopista de Catalunya que no demana aquest requisit per a una part dels descomptes (els que s'apliquen des del 2016 ja requereixen des del primer dia aquests dispositius).

Així ho ha manifestat aquest dijous al matí a Manresa el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que precisament s'ha desplaçat fins al Bages i ha mantingut una trobada amb la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, per presentar la campanya que es posarà immediatament en marxa per difondre aquest canvi entre els usuaris.

Una campanya que es difondrà amb anuncis a través dels mitjans de comunicació, i també amb plafons informatius al mateix peatge. També amb aquesta campanya es vol incidir especialment amb les empreses, a través dels Consells Comarcals i de la Cambra, ja que s'ha detectat que utilitzen preferentment targeta per fer el seu pagament, i el que es vol posar en relleu és que amb els dispositius digitals "tindran en 24 o 48 hores la factura, que els facilita molt més qualsevol dels tràmits administratius que hagin de fer".

Gavín s'ha mostrat estranyat pel fet que des del Consell Comarcal del Bages s'hagi reiterat la demanda de no aplicar la necessitat d'aquests sistemes de pagament, "perquè hem atès la seva demanda amb dues pròrrogues per tenir marge per informar l'usuari durant més de dos anys", ja que inicialment s'havia d'aplicar el 2017, i es va posposar fins a 1 de gener del 2019, i posteriorment fins a l'1 de setembre. Però també, segons va argumentar, "perquè el camí de la gestió viària és la digitalització, ja que és un facilitador per a l'usuari, i molt especialment per a les empreses, per a la gestió de les seves factures de mobilitat".

Gavín ha destacat que l'autopista Terrassa-Manresa és ja actualment la de tot l'Estat que registra un índex més alt d'usuaris que fan el seu pagament amb sistemes de pagament dinàmic (el 60%), i també un creixement anual més gran d'aquests dispositius (del 2%).

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat també ha subratllat que aquestes mesures "s'han d'entendre en un context que tot plegat és una transició cap al el que ha de ser el model definitiu, que és el de l'aplicació de la vinyeta [una tarifa general per circular per la xarxa viària], que no podem situar gaire enllà en el temps".