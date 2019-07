L'oposició tomba la proposta de sous i indemnitzacions de l'equip de govern de Sant Joan

El pacte entre Alternativa i el PSC a l'Ajuntament de Sant Joan, que governa en minoria amb 8 dels 17 regidors del consistori, no ha arrencat amb bon peu i ja ha patit el primer revés en el ple en què els dos partits s'estrenaven oficialment com a coalició. L'oposició en bloc votava en contra de la proposta de sous i indemnitzacions que es va portar a la sessió de dimarts al vespre, que ara l'equip de govern haurà de refer si vol que prosperi.

Els 5 regidors d'Alternativa i els 3 del PSC van segellar l'acord per governar junts la setmana passada, i dimarts portaven al ple la composició del cartipàs i el dictamen sobre les retribucions que els membres del govern percebran en sous o per assistència als òrgans col·legiats, i que l'oposició va considerar fora de lloc. La negativa en l'apartat dels salaris va ser unànime, de manera que hi van votar en contra els 3 regidors d'ERC, els 3 de Junts per Sant Joan, els 2 de Compromís i el de Cs. La idea és tornar a debatre la proposta, que haurà de ser reformulada, en un ple que en principi es preveu per al proper 30 de juliol.

La principal crítica ve donada pels 10.000 euros d'increment global que cobraria l'actual equip de govern respecte del que havia estipulat la coalició entre Junts (aleshores CiU) i ERC en l'anterior mandat, segons apunta una de les veus contràries a la proposta, la del líder de Compromís, Albert Marañón. Es tracta de 8 regidors en tots dos casos (l'anterior govern va començar amb 9 però va acabar amb 8 per la renúncia de Xus Segura a mig mandat), però si aleshores la xifra «era aproximadament de 130.000 euros, la proposta actual és d'uns 140.000» anuals. Compromís amb Sant Joan ja va trobar «desmesurat» l'augment que es va aprovar fa quatre anys, i ara tampoc troba «justificació» davant la nova proposta per al mateix nombre de regidors que els que tenia l'anterior govern.

Lamenta l'actitud «poc dialogant» que diu que ha tingut l'equip de govern a l'hora d'intentar arribar a un acord previ al ple en aquesta qüestió, i més tenint en compte que està en minoria. També veu «sorprenent» que el PSC accepti ara aquest increment «quan fa quatre anys [aleshores a l'oposició] va criticar el que va estipular l'anterior govern.