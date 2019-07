ERC i Junts agafen el timó del Consell del Bages oberts a un futur govern de quatre

Les primeres abraçades de la nova presidenta del Consell Comarcal del Bages, Estefania Torrente (ERC), tan bon punt aquest divendres a la tarda ha sigut proclamada oficialment, han estat per a dos companys de partit i també consellers: Eloi Hernández, amb qui formarà tàndem de copresidència (ell serà el vicepresident primer i president del Consell d'Alcaldes), i Agustí Comas, de qui agafa el relleu al capdavant de la institució.

Les abraçades de celebració culminaven una elecció i un pacte anunciats, el que formen Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que suposa, no pas un gir de 180 graus, però sí un canvi de rumb de la composició de l'executiu. No en va, Junts (com a formació hereva de Convergència) feia prop de dues dècades que no formava part de l govern comarcal del Bages.

El mandat del Consell comença, doncs, amb un executiu a dos que ès rèplica del govern de la Generalitat, però que tant en el discurs final de la nova presidenta, com en la intervenció del portaveu d'ERC, Eloi Hernández, manté oberta la porta a que pugui acabar sent un govern de quatre. Un executiu que hi sumi les altres dues forces a les que qualifiquen de sobiranistes: la CUP i En Comú. L'aliança que els republicans van plantejar des del primer moment en el periode de negocació, però que no va fructificar, perquè tant els cupaires com els Comuns van expressar des del primer moment la preferència per un govern «de progrés» en què Junts quedés a l'oposició.

Eloi Hernández lamentava que «no hagi estat possible la integració de la CUP i Comuns», i afirmava que «no reneguem de res del que hem fet en aquests darrers mandats, ans al contrari, però ens adaptem als nous temps i creiem que calia un govern molt ampli. I en aquest camí hem trobat la complicitat de Junts per Catalunya». Tanmateix, es mostrava conveçut que «els quatre partits junts hauríem fet molt bona feina» i per això afirmava que «deixem la porta oberta» a aquesta entesa en el futur.

Dins d'un extens llistat d'agraïments (personals i polítics) amb què ha iniciat el seu discurs, la nova presidenta, Estefania Torrente, n'ha dedicat un d'específic al grup de Junts per Catalunya «per la seva voluntat d'entesa i per la capacitat per voler arribar a un acord», que ha cristal.litzat en el nou executiu. Però també, més endavant, s'ha adreçat directament a la CUP i En Comú emplaçant-los a «estendre'ns la mà i treballar col.lectivament».

Més enllà de la composició de govern, el discurs de Torrente quant als objectius del proper mandat ha girat al voltant dels que ja han estat els pilars del que ara s'ha tancat. En essència, continuar reivindicant la potenciació de les infraestructures de la comarca (millora de la C-55, extensió de la gratuïtat de l'autopista sense limitacions horàries i millora de la connexió ferroviària); incidir en els serveis als Ajuntaments i les mancomunacions; seguir desenvolupant l'aposta turística; ampliar les polítiques socials; i treballar per la promoció econòmica de la comarca.

Estefania Torrente -regidora d'ERC al Pont de Vilomara i que ha format part de l'equip de defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el judici del procés al Tribunal Suprem- ha tingut un record final pels independentistes presos i exiliats, i un darrer agraïment especial per Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raul Romeva i Oriol Junqueras, «que tant m'han ensenyat».

En la línia de defensa del nou executiu comarcal, la portaveu de Junts, Eulàlia Sardà, destacava que el Consell bagenc «tindrà un govern sòlid i plural, amb una representació del 66% dels consellers i del 75% de les alcaldies». I assegurava que «estarà disposat a treballar per tots els pobles, per la seva gent i pel país».



Roser Alegre (CUP): «que quedi clar, nosaltres no ens hem autoexclòs de governar»

Els portaveus de la CUP i En Comú, les dues formacions a qui ERC va proposar formar govern incloent-hi Junts, han estat els qui han pronunciat uns discursos més extensos i amb més càrrega, tot i que no d'especial confrontació. Ambdós han coincidit a lamentar que no hagués prosperat un govern netament d'esquerres amb els seus partits i els republicans.

La portaveu cupaire, Roser Alegre, ha anticipat que no votarien a favor de la candidata d'ERC (només s'ha presentat Estefania Torrente i la socialista Montse Badia), «perquè és un pacte que no afavoreix el canvi de polítiques públiques que li cal a la comarca». Ha insistit que «proposàvem un pacte d'esquerres i sobiranista amb objectius transformadors» que no ha fructificat. I en aquest sentit manifestava: «Que quedi clar, nosaltres no ens hem autoexclòs. Hem dialogat per un pacte d'esquerres amb presidència i vicepresidència d'ERC. Però ERC ha optat per la comoditat, Pel pacte d'executives i de Consells Nacionals».

El portaveu de l'altra de les formacions d'aquest pacte frustrat, Albert Marañón (En Comú), també lamentava que amb el ple d'aquest divendres «es posi el que esperem que sigui només un punt i a part, a gairebé vint anys de govern d'esquerres al Consell del Bages, amb diferents fórmules». Marañón expressava que «ens enorgullim de la feina feta per aquests governs», i hi afegia, amb referència directa a ERC, que «és contradictori fer una valoració positiva de la feina feta i, al mateix temps, canviar de fórmula».

Montse Badia, portaveu del PSC (ara principal força de l'oposició amb sis consellers), feia un discurs ple de cites en què assegurava que faran una oposició «constructiva però també fiscalitzadora, perquè la feina que es faci des del Consell del Bages tingui sobretot una bases social», alhora que s'emplaçava a que el que hi hagi sigui «un treball des del diàleg».

Per la seva part, Maria Luisa Ramos, de Ciutadans, destacava que per primer cop són presents al Consell bagenc, representant «la primera força de Catalunya i l'esperança del constitucionalisme», instava a que «posem els ciutadans com a prioritat de la nostra acció» i avisava que «estarem atents a qualsevol acció que posi la institució al servei de causes que no beneficiïn al conjunt dels ciutadans del Bages».