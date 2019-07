Ferrocarrils millorarà els tres ponts de la línia que travessa Sant Vicenç de Castellet

Dimarts de la setmana vinent és la data prevista per a l'inici de les obres als tres ponts de la línia de Ferrocarrils que travessa Sant Vicenç de Castellet. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya actuarà al pont dels tres arcs, a la plaça del Pi, al pont sobre l'avinguda Secretari Canal i al pont per a vianants que hi ha al costat. FGC executarà aquesta actuació per millorar i condicionar aquestes instal·lacions, un fet que provocarà talls puntuals de circulació. S'habilitaran desviaments per assegurar la mobilitat del trànsit.



Sis setmanes d'obres



Les obres duraran aproximadament sis setmanes i comportaran la pèrdua temporal d'algunes places d'aparcament a la plaça del Pi. Els operaris faran servir aquest espai per dipositar-hi el material d'obra. Durant els primers dies de treballs la retirada i sanejament del material pot provocar un augment del nivell de pols a l'entorn de l'obra.

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet lamenta les molèsties ocasionades durant les sis setmanes d'obres i agraeix la col·laboració ciutadana.