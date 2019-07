El govern de Sant Joan nega l'augment de retribucions de què l'acusa l'oposició

La coalició de govern entre Alternativa i el PSC a Sant Joan de Vilatorrada nega que la seva proposta sobre els sous i indemnitzacions dels regidors per al proper mandat suposi un increment respecte el que percebia l'anterior equip de govern, tal i com afirma l'oposició, que té majoria i aquesta mateixa setmana ha impedit que prosperés el dictamen al ple.

ERC, JxC, Compromís i C's van votar en bloc en contra de la proposta, per considerar que planteja un increment desmesurat de les retribucions, tal com va denunciar Albert Marañón, de Compromís a aquesta diari (vegeu l'edició de dijous). ERC s'hi va afegir amb un comunicat on coincideix a afirmar que la proposta que fan Alternativa i el PSC (que sumen 8 regidors) implica un augment en conjunt de 10.000 euros respecte el cost salarial de l'anterior equip de govern a final del mandat (en què també eren 8 regidors perquè n'havia sortit un membre), de manera que es passa dels 130.800 euros als 140.932 euros.

Alternativa i PSC responen a través d'un comunicat negant aquestes afirmacions, i asseguren que el total de la retribució en net de l'actual equip de govern «és inferior a la del mandat 2015-2019, tant dels primers anys on eren 9 regidors, com del darrer exercici, quan la dimissió d'una regidora va deixar el govern amb 8 membres, com l'actual».

En el mateix comunicat, puntualitza, a més, que l'actual equip de govern ha augmentat les hores de dedicació i que, per tant, «amb més hores treballades la retribució total serà inferior a la del passat govern que dedicava menys hores d'ofici». En concret, segons Alternativa i PSC, es passa de les 143 hores en global d'abans a les 155,5 actuals.

Un argument que, tanmateix, no convenç l'oposició, i segons ERC «tampoc no és raó per justificar l'increment de sou de l'alcalde». Jordi Solernou, d'Alternativa, passaria a cobrar 46.800 euros respecte els 40.000 de l'exbatlle Gil Ariso (de JxC). Solernou puntualitza que és un increment «proporcional» a l'augment de la dedicació: la seva seria de 37,5 hores respecte les 32 d'Ariso.

L'equip de govern possiblement es veurà ara abocat a revisar la proposta per poder-la aprovar al ple que hi ha previst per al 30 de juliol. En el mateix comunicat, i amb ànim de «transparència», convida a consultar els nous salaris al BOP i al BOE un cop estigui aprovat el nou dictamen.