ICL Iberia doblarà la quantitat de sal i arribarà als dos milions de tones l'any

ICL Iberia i Ferrocarrils de la Generalitat han signat un conveni per augmentar el nombre de trens que transporten la potassa i la sal des de les mines del Bages fins al Port de Barcelona. En un comunicat, l'empresa ha explicat que l'acord permetrà doblar la quantitat de mineral que trasllada al port, arribant al dos milions de tones l'any. D'aquesta manera, es passaran dels tres trens diaris amb 21 vagons que circulen cinc dies a la setmana, als quatre trens diaris els set dies de la setmana. La nova freqüència es posarà en marxa tan aviat com s'inauguri la terminal que ICL està construint al port. L'aposta d'ICL per la sostenibilitat comportarà una reducció inicial d'uns 86.000 vehicles l'any per carretera amb la corresponent disminució de les emissions de CO2.

La previsió és que el 2021 el transport es faci amb quatre trens diaris de 24 vagons i gradualment es vagi augmentant fins arribar als set trens diaris de 24 vagons cadascun.