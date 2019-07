La seu de la Generalitat a Manresa costarà 10 milions d'euros, més del doble del previst

La construcció a Manresa de la nova seu de la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalu-nya Central tindrà un pressupost d'execució material estimatiu de 10.571.387 euros. És més del doble de la xifra –4,5 milions d'euros– que va facilitar el departament de Vicepresidència i Economia de la Generalitat el 2016 per a aquesta actuació, que, segons va informar recentment la portaveu del Govern, Meritxell Budó, és previst que estigui acabada el 2o26.

Ahir a la tarda, la Generalitat va publicar la licitació per al concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d'obra de la nova seu, que ocuparà l'edifici dels antics jutjats a la Baixada de la Seu i, al carrer de Galceran Andreu, l'antiga seu de Creu Roja, un solar propietat de la Generalitat i dues finques (la 10 i la 12) que l'Ajuntament ha adquirit i cedit per fer guanyar 500 m2 als 1.500 m2 que sumen l'edifici dels jutjats i l'antiga seu de Creu Roja.

Dels 1.038,40 m2 que preveia inicialment el projecte, que són els que té l'edifici que ocupaven els jutjats de la ciutat, s'ha passat a més de 2.000 m2.

Tal com indica el plec de clàusules administratives, els treballs objecte del concurs que s'ha licitat ara són «la redacció de l'avantprojecte, del projecte bàsic, del projecte d'execució i la direcció d'obres de l'edifici corresponent a la reforma i ampliació dels antics jutjats de Manresa, amb una superfície de reforma de 1.378 m2, una superfície d'ampliació de 4.970 m2 i una superfície d'aparcament de 735 m2 per crear la nova seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, a l'illa delimitada pel parc de la Seu i pels carrers Baixada de la Seu, de Galceran Andreu i de la Codinella, a Manresa ciutat, per un pressupost d'execució material estimatiu de 10.571.387 euros». Pel que fa al pressupost per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d'obra és d'1.416.548,21 euros (IVA inclòs). La redacció de projectes i estudis se n'endú el 80% (976.929,80 euros, IVA inclòs) i la direcció de l'obra, el 20% restant (244.232,45 euros, IVA inclòs).

El concurs de projectes inclou una fase prèvia de presentació de sol·licituds de participació i documentació general, que finalitzarà el 25 de setembre, una fase 1 (anònima) per als licitadors admesos i una fase 2 (anònima) exclusivament per als cinc licitadors seleccionats, de la qual en sortirà el projecte guanyador, que tindrà un termini d'execució de 12 mesos. Els projectes que no hagin resultat adjudicataris a la fase 2 rebran una compensació de 6.000 euros.