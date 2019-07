ERC i Junts tanquen nou pactes dels 31 signats a ajuntaments i consells de la regió

La unitat dels dos grans partits independentistes ha estat clau per a la governabilitat de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, la ciutat i la comarca més gran de la Catalunya Central. Però els pactes de signe sobiranista no han estat la tendència general en la majoria de consistoris i consells de la regió, on ERC i Junts per Catalunya han tancat 9 dels 31 acords que s'han signat per formar governs. La unitat de l'independentisme té esquerdes en l'àmbit local. Els responsables de les formacions polítiques desvinculen les estratègies partidistes de país dels acords que s'estableixen en els municipis perquè les afinitats personals i els temes locals hi tenen molt més pes, i aquest argument els serveix per justificar, sobretot als republicans en el cas de la regió central, que hagin preferit majoritàriament altres companys de viatge.

ERC va ser el partit que va sortir més reforçat de les eleccions municipals. En els consells, per exemple, els republicans disposen d'una representació que no havien tingut fins ara, i sumant les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Solsonès tenen 46 cadires en els ens comarcals. La nova aritmètica dels ajuntaments i dels consells ha possibilitat que hagin disposat de més marge d'actuació per arribar a pactes. Tot i que ERC i Junts han acordat la formació de governs en nou institucions, els republicans han signat 13 pactes de govern a la regió amb altres forces polítiques, quatre dels quals amb el PSC i la resta amb socis com la CUP i agrupacions d'electors independents. Els exconvergents, per la seva banda, han signat acords en els consells comarcals del Berguedà i Anoia sense ERC, governs que han inclòs el PSC.

El recompte no té en compte governs d'unitat a municipis petits –i on l'aritmètica d'escons no permetia formar majories alternatives–, com Llobera i Pinós, al Solsonès. Les esquerdes de la relació entre els dos principals partits independentistes també s'han fet paleses en el conjunt del país. No només a la Diputació de Barcelona, la tercera institució més important de Catalunya, Junts ha arribat a un pacte de govern amb el PSC, sinó que en 26 municipis on Junts per Catalunya es va imposar com a primera força política, finalment no ha aconseguit l'alcaldia perquè els vots dels regidors d'ERC ho han impedit. A Olius i a Sant Salvador de Guardiola els republicans no han tancat un pacte de legislatura però els seu vots han servit per impedir-hi un govern de Junts. A la Pobla de Claramunt, hi ha una disputa entre la secció local d'ERC i els responsables comarcals perquè l'únic regidor d'ERC a l'Ajuntament ha donat suport a la candidatura de Participa, encapçalada pel nou alcalde, Antoni Mabras, juntament amb el PSC. Així, s'ha impedit un govern de Junts, gua-nyador de les eleccions. A la inversa, Junts ha impedit que els republicans governin en set municipis del país.