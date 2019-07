El nou govern de Súria descarta fer el projecte del centre cultural de Cal Pau

El centre cultural que hi havia projectat a l'edifici municipal de Cal Pau de Súria no es tirarà endavant. Si més no com l'havia ideat l'antic equip de govern, que ja tenia sobre la taula l'avantprojecte que preveia un equipament que incloïa la biblioteca pública, un espai polivalent i sales de reunions, entre altres serveis. El nou equip de govern, format pel PSC i el GIIS, que ja s'havien mostrat contraris al projecte, aposta ara per fer una sala polivalent, i probablement també la nova biblioteca, a l'entorn de l'antic cinema Califòrnia.

L'alcalde de Súria, Albert Coberó (PSC), ha explicat que la intenció del nou govern municipal «és trobar alguna solució per al complex de Cal Pau però que, a priori, no passa per la construcció dels equipaments que volia l'anterior equip de govern». Segons Coberó, l'edifici de l'antic restaurant de Cal Pau, que l'Ajuntament va comprar el 2015,«és un lloc privilegiat al centre del poble» i la intenció de l'actual consistori és treballar perquè sigui «un equipament de caire cultural o social perquè en pugui gaudir la gent de Súria».

Tot i així, es descarta tirar endavant l'equipament que hi havia projectat perquè, segons Coberó, «considerem que és molt car i preveu uns serveis com l'oficina de turisme o una sala d'exposicions que no volem baixar del Poble Vell perquè, en tot cas, el que volem és revitalitzar el barri, no acabar-lo de matar». Per tot plegat, el de Cal Pau és un projecte en el qual «no acabàvem de creure i durant la campanya hem sigut molt clars i hem dit que, si governàvem, tal com estava plantejat per l'equip de govern no el volíem tirar endavant».

Per la seva banda, el nou consistori vol recuperar «i actualitzar» un antic projecte que hi havia sobre la taula fa 15 anys, durant la darrera etapa de govern socialista, per fer una sala polivalent a l'entorn de l'antic cinema Califòrnia, on també possiblement s'ubicaria la nova biblioteca, ja que l'actual «està obsoleta i cal adaptar-la al segle XXI», assegura l'alcalde.



Un espai cèntric i en desús

L'Ajuntament de Súria va formalitzar la compra de l'edifici de l'antic hostal i restaurant de Cal Pau, ubicat a la cantonada dels carrers Sant Lluís i Sant Antoni Maria Claret, al centre del poble, el 23 demarç del 2015 amb la intenció de convertir-lo en un centre cultural amb diversos equipaments i serveis públics, com ara la nova biblioteca. L'Ajuntament va poder adquirir l'edifici, de 800 metres quadrats i en desús des que l'històric restaurant que l'ocupava va tancar portes fa uns 20 anys, per un import de 103.500 euros (sense IVA). Després de la seva adquisició va ser enderrocada la part posterior de l'immoble per tal d'esponjar el carrer de Sant Antoni Maria Claret i es va enderrocar la tribuna de la façana principal a causa dels despreniments que s'hi van produir.

Just al final de la legislatura passada, el consistori va fer pública la proposta guanyadora del concurs que va fer la Diputació de Barcelona per a l'avantprojecte del futur Centre Cultural de Cal Pau. Aquesta proposta preveia que, a més de la seva funció cultural i cívica, el futur equipament assumiria una funció connectora entre els carrers de Salvador Vancell i Sant Antoni Maria Claret amb un nou passatge cobert que permetria crear una nova plaça al davant de l'església parroquial de Sant Cristòfol.

L'avantprojecte guanyador preveia que el nou equipament acollís la biblioteca pública, una sala d'exposicions, un espai polivalent i també sales de reunions per a les entitats de la vila, entre altres serveis.