Renfe farà obres de millora en una de les estacions del tram de Manresa a Terrassa

La línia de Rodalies Renfe entre Manresa i Terrassa (R4) serà objecte d'obres a l'estació de Vacarisses-Torreblanca, a la qual es destinarà una inversió de 3,7 milions d'euros per a la millora d'accessibilitat així com en la renovació i modernització dels equipaments de l'estació. El termini d'execució de l'obra civil és de 16 mesos des de l'inici de les actuacions. S'hi farà un pas elevat, amb un ascensor, que connectarà les dues andanes. Aquesta actuació forma part del pla d'accessibilitat per a les estacions de Rodalies de Barcelona, que disposa d'un pressupost de 100 milions d'euros.

A més a més d'aquesta intervenció, el pla d'accessibilitat també s'està desenvolupant a les estacions de Sant Miquel de Gonteres i Vacarisses. Segons Renfe, forma part d'una inversió a la línia R4 nord de prop de 13 milions d'euros que es concreta a les estacions de Manresa, Castellbell i el Vilar-Monistrol, Viladecavalls, Sant Miquel de Gonteres, les dues que estan ubicades a Vacarisses i Sabadell Centre.