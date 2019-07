L'ACA restaura la llera del riu Llobregat al seu pas per Monistrol de Montserrat

Un dels trams on s'ha actuat per reduir el risc d'inundacions

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat les actuacions previstes per restaurar les lleres del riu Llobregat al seu pas per Monistrol de Montserrat afectades per l'episodi de llevantada registrat durant el mes d'octubre de l'any passat. En total s'han dut a terme sis actuacions en diversos trams del riu Llobregat, a càrrec de Forestal Catalana i amb el suport i assessorament de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, amb un cost global proper als 21.000 euros.

Els treballs han actuat a la resclosa de Puig i Font, a sota del pont del casc urbà, a l'altura de l'Hostal Monistrol, a la zona propera a la colònia Gomis i davant de les cases noves. Totes les actuacions han anat encaminades a garantir la lliure circulació de l'aigua i minimitzar el risc de possibles avingudes, i s'han concretat en la retirada d'arbres caiguts i tombats, així com en la retirada també de la vegetació que obstruïa el pas de l'aigua.