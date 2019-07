Manresa, Navàs i Artés impulsen un servei per donar assessorament i suport als seus pagesos

Manresa, Navàs i Artés són els tres municipis pioners a la Catalunya Central on es posarà en marxa el programa Suport pagès, una iniciativa que vol donar eines i assessorament a la pagesia local en el desenvolupament dels seus projectes des d'un punt de vista integral, ja sigui des de la creació d'un pla d'empresa, fins a tasques de producció, comercialització o fins i tot de fiscalització.

El nou servei es va presentar ahir a Món Sant Benet, i s'ha creat en el marc de la Xarxa per a la Sobirania Alimentària a la Catalunya Central, orientada a promoure els productes de proximitat i sostenibles. Es posarà en marxa en aquests tres municipis a partir del setembre, i de cara a l'any vinent es vol estendre a altres poblacions que s'hi vulguin afegir.

Els regidors Pol Huguet, de Manresa, Uriel Montesinos, de Navàs, i Pere Bitriu, d'Artés, van desgranar ahir les particularitats del programa que neix «per donar suport als sistemes alimentaris locals», va apuntar Montesinos, i «amb una clara vocació de servei públic», hi va afegir Bitriu, sota el paraigua econòmic dels ajuntaments implicats, el Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona.

Això permetrà donar un servei gratuït als pasegos que ho sol·licitin, que rebran deu hores anuals d'acompanyament a càrrec de tècnics prèviament formats de promoció econòmica, agrària, o del perfil que es consideri oportú segons l'assessorament que calgui, i si convé «la iniciativa es podrà derivar cap a especialistes» encara més concrets, va explicar Huguet. Es donarà prioritat als pagesos d'aquests tres municipis, però tampoc no es tancarà la porta a les sol·licituds que puguin arribar d'algun municipi veí. A més, és un projecte dinàmic, fins al punt que «no esperarem que vinguin, sinó que anirem a buscar nosaltres mateixos als pagesos», diu Huguet.

Suport pagès està pensat per fer un acompanyament integral a iniciatives rurals des d'una vessant àmplia, tant de persones que s'incorporen per primer cop al món pagès com de negocis que ja funcionen però volen consolidar projectes o rebre assessorament sobre com desenvolupar-los, ja sigui a nivell de finançament, comercialització, màrqueting, producció i planificació, fiscalitat i tramitació administrativa, o també sobre la manera d'aconseguir ajuts públics.

El pagès en qüestió tindrà un primer contacte amb el tècnic mitjançant una entrevista llarga per conèixer el projecte i començar a definir el pla de treball. Després, si cal, es derivarà cap a una persona experta en la matèria que convingui, que també es cuidarà de fer l'avaluació i el tancament de l'acompanyament.

Manresa, Artés i Navàs ja col·laboren en altres projectes vinculats a la sobirania alimentària.