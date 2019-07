La plaga d'erugues del boix pot créixer encara més en els propers dos anys

La plaga d'erugues que devora les fulles del boix s'estén a diferents punts de Catalunya, entre ells, alguns de la regió central com el Berguedà, el Moianès i el Bages. Una campanya de seguiment ciutadà impulsada pel projecte Alerta Forestal ha detectat que l'espècie s'expandeix amb rapidesa i, en poc més de dos anys, podria afectar arreu del territori català. La iniciativa coordinada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha recollit unes dues-centes observacions ciutadanes que constaten que l'espècie es reprodueix ràpid i recorre distàncies llargues.

«L'eruga del boix és una varietat asiàtica que s'està estenent pel ter-ritori català com una taca d'oli», explica l'investigador del CREAF Jordi Vayreda. En aquest sentit, «l'octubre del 2018 vam impulsar una campanya de seguiment ciutadà de la plaga de l'eruga del boix per estudiar com avança l'espècie i veure si el boix és capaç de recuperar-se després d'un o més atacs», destaca.

Les fotografies ciutadanes que mostren boixedes debilitades o inclús sense fulles han ajudat a dibuixar un mapa d'afectació. Una bona part de les observacions es concentren a la Garrotxa, a la comarca on va aterrar l'espècie. El mapa mostra com la plaga s'ha estès al Ripollès, a Osona i al Berguedà. També s'observa que al Bages i al Moianès es comença a detectar la presència de l'espècie invasora. L'investigador Jordi Vayreda apunta que «és probable que, amb poc més de dos anys, la plaga afecti arreu del territori català». Aturar la dispersió de l'espècie és complicat, ja que les papallones poden recórrer distàncies llargues a través del seu vol i el seu cicle de reproducció és ràpid. «Poden arribar a fer tres generacions amb unes condicions climàtiques càlides, », afirma Vayreda.

Destaca que una de les grans qüestions és el futur de les boixedes. Una de les línies d'investigació del projecte és conèixer si el boix pot recuperar-se després d'un atac. «En alguns casos, la planta és capaç de tornar a rebrotar un cop les erugues s'ha convertit en papallones. Però aquestes poden tornar a pondre ous a la mateixa planta i, si les erugues no en tenen prou amb les noves fulles, comencen a rosegar l'escorça», destaca. Apunta que el destí de les boixedes és incert.

El projecte Alerta Forestal preveu arribar a les tres-centes observacions aquest 2019 per poder analitzar l'abast de la plaga arreu del territori català.