Santpedor estrena un espai artístic a la plaça de la Pau per promoure un punt de trobada

La plaça de la Pau de Santpedor estrena un nou espai artístic que pretén convertir-se en un punt de trobada per als veïns que conflueixen en aquest indret. L'artista local Joan Ferrer és l'autor del projecte titulat Àgora, que presenta vint-i-dos blocs de pedra treballada que dibuixen la paraula «pau» i conviden els veïns a seure o bé a fer un breu recorregut entre les pedres. Llançar un missatge de convivència és l'objectiu de Ferrer, que pretén crear un punt de confluència en una plaça on coexisteixen una escola, un CAP, una biblioteca i un parc infantil.

L'obra s'inaugurarà avui a les vuit del vespre i els membres de l'entitat Santpedor Art i Creació (SAC) s'encarregaran de fer una petita actuació per representar escenes quotidianes que pot acollir el nou espai. «El projecte artístic no estarà acabat fins que els veïns comencin a donar-hi vida», afirma Ferrer. Un dels seus objectius era idear una construcció integrada a la plaça que homenatgés el seu nom. «Els vint-i-dos blocs de pedra simbolitzen un espai de trobada i de convivència per trobar la pau interior», destaca.

Cada bloc de pedra presenta una cara intervinguda que dibuixa relleus, profunditats, punts i línies. Ferrer es va inspirar en l'obra Punt i línia sobre el pla de Vassili Kandinski. «Per al pintor, el punt representa l'individu i la línia és la comunitat. D'aquesta forma, cada forat i cada tall de les pedres remeten als pensaments de Kandinski», apunta.

L'obra és en un lateral de la plaça, en concret, entre el parc infantil i la rotonda. El projecte fa vint-i-cinc metres de llargada i sis metres d'amplada. A partir d'ara, es convertirà en un element permanent de la plaça de la Pau de Santpedor.

Ferrer també és autor de l'obra anterior que ocupava el mateix punt. «Es tractava d'una estructura vertical que ja estava deteriorada i calia incorporar un nou espai artístic més integrat a la plaça», remarca el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santpedor, Agustí Comas. El consistori s'ha encar-regat de finançar el projecte amb un pressupost de 10.000 euros per al material i el treball de l'artista.