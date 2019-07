Màxima tensió entre govern i oposició a Sant Fruitós en el segon ple del cartipàs

El govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) a Sant Fruitós de Bages, que té 6 dels 13 regidors del consistori, es manté a la corda fluixa després d'un segon intent

frustrat per tirar endavant la seva proposta de cartipàs. L'oposició, amb 3 regidors d'ERC i 2 més de Junts per Sant Fruitós i del PSC, va tombar el dictamen per segona vegada al ple d'ahir al vespre, en una sessió envoltada de polèmica i de retrets per part de l'oposició.

La proposta, que l'oposició ja havia tombat en el ple del 10 de juliol passat, es va tornar a sotmere ahir a votació en una nova sessió maratoniana des de les 8 del vespre i fins gairebé mitjanit. El govern l'havia reformulada rebaixant les seves pretensions inicials «amb la voluntat d'arribar a un consens», però no va acabar de fer el pes a l'oposició.

L'alcalde, Joan Carles Batanés, va apuntar al començament de la sessió «la voluntat» que hi havia hagut en tot moment des del govern per intentar arribar a un acord, si bé va puntualitzar que hi ha una línia infranquejable «sense la qual no disposaríem de les eines per poder governar», i que, per tant, GfP no acceptaria «entraríem en una pantomima en la que no volem participar». En un extens discurs, l'acalde va anar desgranant punt per punt el dictamen, i va comparar la proposta del ple del dia 10 amb la d'ahir, i va retreure a l'oposició que en la renegociació s'haguessin tornat a posar sobre la taula qüestions que en aquell ple semblava que ja havien quedat ben resoltes i consensuades. Tanmateix, va dir que s'havien tornat a renegociar perquè «volem consens».

En aquest sentit, va posar d'exemple les delegacions del ple a l'alcalde, que la nova proposta només n'ha deixat una: la de transmissió de drets funeraris, quan el dia 10 «ens semblava que ens havíem posat d'acord que en fossin tres».

Batanés també va enumerar diverses concessions perquè regidors de l'oposició puguin participar en comissions, comitès o altres òrgans que en principi correspondrien només a l'equip de govern, i també va parlar de canvis introduïts ara en la nova proposta i demanats per l'oposició en relació a la cessió de competències per part de l'alcalde al ple o a la junta de portaveus. va parlar de 9 atribucions traspassades respecte les tres del ple del dia 10.

La part més polèmica va arribar amb el salari global de l'equip de govern. Batanés va explicar que el govern de l'estat permet ara una actualització del llindar salarial que poden percebre els regidors, i que permet un augment del 6,13% després d'anys de congelació. L'alcalde va argumenar que es proposava fer aquesta actualització i repartir també entre els regidors del govern la part salarial del regidor perdut (el 2015 el govern tenia 7 regidors i ara només en té 6). Tanmateix, i com que l'oposició veia excessiu l'increment, va dir d'arribar a un terme mig, tot i que al ple d'ahir tampoc no es va acceptar.

En aquest sentit, David ruiz,m del PSC, va dir que ara hi ha la possibilitat d'actualitzar sous, «però que aixó es permeti no vol dir haver-ho d'aplicar». Per la seva banda, Vicenç Llorens, de JxSant Frutós, va apuntar que la insistència de l'oposició en el cartipàs «no pretén bloquejar ni entorpir, sinó buscar el màxim consens i transparència». Finalment, Àdria Mazcuñan, d'ERC, va criticar no haver tingut prou temps per analitzar el document refet que es va portar al ple d'ahir, i en el tema dels sous, va puntualitzar que havien passat de demanar que s'abaixessin a proposar que tan sols es congelessin.

L'oposició va agrair la bona voluntat de diàleg mostrada pel govern aquests darrers dies i va convidar-lo a mantenir-la, però tanmateix va votar en contra de la proposta per considerar que els canvis introduïts eren insuficients.