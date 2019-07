El Consell de Ministres aprova la inversió en seguretat i modernització a la línia R4

El Consell de Ministres autoritza avui divendres la licitació de la instal·lació del sistema ERTMS a les línies R4 nord i R2 sud de la xarxa de Rodalies de Barcelona. Es tracta de l'aplicació d'un sistema de seguretat i de millora de circulació de combois. En aquestes millores, que tenen un cost de 120 milions d'euros, hi ha inclosos el sistemes de seguretat que van reclamar el sindicat de maquinistes com a condició per tornar a reprendre la circulació de l'R4 després del darrer accident mortal a Castellgalí.

El contracte, amb un valor estimat de més de 98 M ? (120 amb IVA), «té per objecte millorar de manera significativa la capacitat i les condicions de fiabilitat, qualitat i eficàcia del servei, mitjançant la implantació de nous sistemes d'última tecnologia», segons han explicat a aquest diari fons properes a l'executiu.

El Consell de Ministres, en la reunió d'avui, té previst autoritzar el ministeri de Foment a licitar, a través d'Adif, el contracte per a la implantació de nova senyalització, telecomunicacions fixes i del sistema ERTMS (nivell 2) en els trams Manresa-Barcelona de la línia R4 nord i Barcelona-Sant Vicenç de Calders de la línia R2 sud, de la xarxa de Rodalies de Barcelona.

El valor estimat del contracte ascendeix a 98.113.183,27 euros i el termini d'execució és de 72 mesos, dels quals 24 mesos corresponen a l'execució de les obres i els altres 48 al manteniment de les futures instal·lacions.

El sistema ERTMS (Sistema de Gestió de Trànsit Ferroviari Europeu), utilitzat en les línies d'alta velocitat i que en l'àmbit de Barcelona ja s'està instal·lant al tram l'Hospitalet de Llobregat-Mataró, «és plenament interoperable, millora de forma significativa les prestacions d'explotació i les condicions de fiabilitat, qualitat i eficàcia global del servei», segons han explicat les mateixes fonts.

I hi ha un fet afegit gens menyspreable: el nou sistema permet augmentar «substancialment» la capacitat de transport del sistema en reduir els intervals entre els trens en circulació.

Aquesta millora permet utilitzar la xarxa d'ample convencional pels serveis de Rodalies, la qual cosa pot fer augmentar el nivell de qualitat de l'actual sistema d'explotació sobre el conjunt de la xarxa. Entre les millores que inclou la inversió hi ha enclavaments electrònics, sistemes de bloqueig, circuits de via, telecomandament centralitzat, el propi equipament ERTMS i les telecomunicacions fixes.

El projecte es durà a terme a les línies R4 nord i R2 sud i, entre les principals obres, destaca la implantació d'un nou programa d'explotació, que inclou millores en els sistemes de seguretat mitjançant la instal·lació de bloquejos automàtics en via doble banalitzada. També es farà «una modernització integral» de les instal·lacions de senyalització i de protecció del tren amb la implantació d'enclavaments electrònics a les estacions i trajectes del tram Manresa-Terrassa (Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat), i en la R2 sud (Garraf, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cunit).

De forma paral·lela, s'actualitzaran els actuals enclavaments electrònics de les estacions de Terrassa, Sabadell Sud, Cerdanyola del Vallès, Montcada Bifurcació, Barcelona-Sant Andreu Arenal, Bellvitge, el Prat de Llobregat, Gavà i Castelldefels per adaptar-los al nou esquema d'explotació i al sistema ERTMS.

Altres actuacions consistiran en la renovació dels sistemes de detecció de tren mitjançant circuits de via d'audiofreqüència d'última generació, la instal·lació de nous senyals tipus LED, l'actualització de la senyalització existent i la implantació del ASFA (Anunci de Senyals i Frenat Automàtic) digital, així com el propi ERTMS.

D'altra banda, es modernitzarà la xarxa de cablejat de senyalització, s'implementaran noves xarxes de comunicacions fixes de fibra òptica que permetin l'operació dels futurs sistemes, es reformarà la xarxa d'alimentació d'energia mitjançant equips d'alimentació redundants i es construiran nous edificis tècnics. En aquesta primera fase es preveu desplegar els nous circuits de via d'audiofreqüència, les noves senyals laterals i balises de ERTMS.