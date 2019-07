El govern de Sant Fruitós amenaça de plegar si no hi ha entesa amb l'oposició

El govern de Gent fent Poble (GfP), que té 6 dels 13 regidors a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha entrat en plena crisi després del segon intent fallit per aprovar el cartipàs, i amenaça de plegar en bloc si no hi ha un canvi d'actitud per part de l'oposició. L'alcalde, Joan Carles Batanés, acusa ERC, Junts per Sant Fruitós, i PSC d'actuar com un bloc que bloqueja l'acció de GfP, i, davant d'això, «el que no farem és sotmetre'ns als dictàmens d'un govern a l'ombra».

GfP va veure com l'oposició li tombava per segon cop dijous al vespre la proposta del cartipàs (vegeu Regió7 d'ahir), després de nou reunions per intentar arribar a un consens que els quatre partits havien mantingut des del primer ple, ja frustrat, del 10 de juliol. Batanés entén el doble vot negatiu de l'oposició com un intent «d'humiliar i sotmetre el govern», tenint en compte que en la renegociació «hem accedit en 29 de les seves peticions i en dues ens hem quedat a mig camí». El principal escull és el sou de l'equip de govern, que la segona proposta fixa en 167.000 euros, 9.000 menys respecte dels 176.000 euros del punt de partida inicial, però que l'oposició continua considerant excessius.

Batanés reiterava ahir «el que crec que ja va quedar clar al ple», i és que l'acord de la renegociació «és el màxim a què estem disposats a arribar», considerant que és la línia infranquejable per sota de la qual considera que no és possible governar. A partir d'aquí, convida l'oposició a moure fitxa, i que «junts o per separat ens diguin què volen fer», amb l'esperança que es repensin el vot negatiu i s'avinguin a aprovar el cartipàs en les condicions en què es va deixar al ple de dijous. L'equip de govern, que té sis regidors, necessitaria el suport tan sols d'un altre membre per assolir la majoria i tirar endavant la proposta, mentre que la resta es podria abstenir.



Fins al setembre de marge

Si no s'arriba a una entesa i d'aquí al setembre no hi ha una distensió en les relacions entre govern i oposició, l'alcalde i la resta de regidors de GfP dimitiran en bloc, diu Batanés. Assegura que és una decisió consensuada, i que ja es va legitimar en una assemblea que el partit va celebrar després que l'oposició li tombés la primera proposta de cartipàs.

L'alcalde reitera la seva negativa a continuar en l'executiu si el partit considera que ERC, Junts i PSC, que tenen majoria, mantenen «un govern a l'ombra i ens dicten el que hem de fer». Diu que si aquesta situació perdura ,«el que han de fer és governar ells». En cas contrari, «no hi ha cap fórmula per passar a l'oposició, i l'única alternativa que ens donen és plegar». Davant la hipotètica sortida del sis regidors del govern tocaria d'entrar els sis següents de la llista de GfP, «però si diuen que no, quedaran sis cadires buides durant quatre anys en aquest Ajuntament», apunta l'alcalde.

Tanmateix, Batanés no dona res per fet, «i mentre no pleguem, continuarem governant fins a l'últim dia», assegura. Avui mateix hi ha convocada una mesa de concertació «en què hi ha convidat un membre de l'oposició», i dilluns hi ha prevista una junta de govern que, si no hi ha res de nou, se celebrarà amb normalitat. Batanés tampoc no descarta convocar una nova assemblea interna del partit per explicar la situació per la qual passa el govern municipal.