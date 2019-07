Uns 400 nens i nenes de Cardona participen en la Jornada SHE en el seu desè aniversari

La plaça de la Fira de Cardona va tornar a ser ahir al matí un gran aparador d'activitats i de propostes que fomenten els hàbits de vida saludables en una nova edició de la Jornada SHE, que organitza cada estiu la fundació creada pel prestigiós cardiòleg Valentí Fuster, i que enguany celebrava el seu desè aniversari. Uns 400 nens i nenes d'entre 3 i 16 anys, i 55 monitors (alguns dels quals ja havien gaudit les jornades de petits), van participar ahir en els circuits d'activitats, que van acabar amb un lipdub i amb un acte de cloenda centrat en la figura de Valentí Fuster, present a la plaça juntament amb l'alcalde, Ferran Estruch.

Enguany, la festa portava per lema «Deu en Salut», per commemorar la primera dècada de vida de les jornades que la fundació organitza a Cardona. Per això, el programa d'activitats recollia les deu propostes que han triomfat més en aquestes deu edicions, des del tennis i el bàdminton, fins a un circuit de bicicletes i karts, activitats d'aigua, rocòdroms i una atracció amb bicicletes en forma de nòria, a banda del lipdub i un esmorzar a base de fruites de temporada.

L'edició d'ahir se centrava en el món del tennis, que Fuster havia practicat de jove, i això es va aprofitar per a la sorpresa final. Va arribar a través d'una pantalla gegant, en què tennistes de renom van saludar Fuster i Cardona. Al final, se li va fer entrega de la primera raqueta del seu amic Rafa Nadal.