El Bages celebra la inversió en seguretat anunciada a la línia R4 però «va tard i en cal més»

Els 120 milions d'euros d'inversió que en part es destinaran a la línia R4 de Renfe entre Manresa i Barcelona, anunciats pel Consell de Ministres i que aquest diari ja va avançar ahir, són molt necessaris però del tot insuficients per complir amb el dèficit històric que té la xarxa ferroviària al seu pas per la comarca. Així ho veuen agents polítics i socials del territori consultats per Regió7, que celebren la notícia però insisteixen en la necessitat de continuar reivindicant millores.

El que farà Madrid amb aquests 120 milions és instal·lar un nou sistema de seguretat i modernització a les línies R4 nord i R2 sud que ha de permetre millorar la circulació dels combois. Són mesures molt centrades en matèria de seguretat, i que precisament reclamava el sindicat de maquinistes després dels fatídics accidents de fa uns mesos a Vacarisses i Castellgalí. Precisament per això, des de la comarca es veuen de molt bon ull aquestes inversions, però es lamenta el seu retard. «Són unes mesures que venen a compensar i a fer justícia al dèficit històric que pateix aquesta línia, i és una llàstima que hagin hagut de passar uns fets tràgics [amb referència als accidents] perquè l'Estat s'hagi posat les piles», apunta el vicepresident del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, com a òrgan que aixopluga el Consorci Viari de la Catalunya Central, encara pendent de la recomposició de càrrecs després de les eleccions municipals. Hernàndez ho valora com una notícia «molt positiva», però com que «el que volem és arribar a Barcelona en menys d'una hora i en una línia competitiva i segura, ara sembla que s'avançarà en el tema de la seguretat, però hi ha altres inversions perndents que hem de continuar reclamant».

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, manté una posició semblant: «L'estat ha complert un compromís adquirit davant dels alcaldes del territori quan vam anar a Madrid, i celebrem que ara es compleixi, malgrat ser conscients que no és tot el que necessita la línia». Junyent parla d'una doble satisfacció per l'anunci d'aquestes millores i per l'actualització que s'ha fet de l'estació de Renfe de Manresa. Diu que, «a partir d'aquí, hem de seguir lluitant per reivindicar la resta de millores que ajudin a reduir el trajecte fins a Barcelona», convençut que «aniran arribant a partir d'aquesta primera fase».



Manresa-Lleida, també pendent

La Plataforma pel Transport Públic de la Catalunya Central i les Terres de Ponent troba a faltar en l'anunci fet pel Govern de Madrid actuacions que afecten també la línia R-12 entre Manresa i Lleida. «El que s'ha anunciat ara a l'R-4 pot ser un primer pas, però el problema és que ningú no es recorda de la via que va cap a Lleida, que massa sovint és la ventafocs de la xarxa», apunta el coordinador de la Plataforma, Josep Maria Mata-Perelló.

Per la seva banda, el president del Montepio de Conductors de Manresa, Llorenç Juanola, recorda que «fa molts anys que calia invertir en aquesta línia perquè el que triguem en arribar a Barcelona és excessiu». En aquest sentit, considera que «per molta inversió que es faci, sempre arribarà tard i quedarà curta, perquè ens deuen molt». I afegeix que «calen accions immediates si volem ser prou competitius i atractius per aconseguir atreure gent al nostre territori amb un temps adequat i amb unes infraestructures preparades.