Ferrocarrils estrena a Montserrat una iniciativa per portar l'art a les estacions

Els usuaris del cremallera de Montserrat no hauran de sortir ni de l'estació del monestir per contemplar una obra d'art. A la mateixa entrada hi poden veure una peça de la col·lecció del pintor català Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007). L'acció s'emmarca dins el projecte Art a peu de ferrocarril, que ahir va posar en marxa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb la intenció d'apropar l'art i la cultura catalana als usuaris del tren a través de les seves instal·lacions.

La iniciativa la van presentar, a la mateixa estació del cremallera, el president de Ferrocarrils, Ricard Font, la presidenta de la Fundació Espai Guinovart, Maria Guinovart, el comissari d'exposicions del Museu de Montserrat, Bernat Puigdollers, i l'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel. El quadre, de grans dimensions, es pot veure integrat a la paret de l'entrada de l'estació. Es tracta d'una peça del 1993 en la qual l'autor representa unes vies de tren, que simbolitzen la connectivitat entre institucions i el flux d'energies i sinergies que se'n deriven.

Segons Font, el projecte «és una oportunitat perquè la gent pugui contemplar el nostre art» i l'objectiu és que altres estacions d'arreu del país acullin peces de diferents artistes i arts plàstiques. Va destacar que amb l'exposició de l'obra de Guinovart a l'estació del cremallera es «lliga l'art del Museu de Montserrat amb la seva porta d'entrada. És com el rebedor», i va destacar de Guinovart el «compromís amb el país, la seva llibertat i les causes socials». Per a la presidenta de la Fundació Espai Guinovart, Maria Guinovart, el projecte «humanitza les parets».

La peça que des d'ahir es pot veure a l'estació del cremallera està connectada amb una altra de Guinovart exposada de forma permanent al Museu de Montser-rat amb el nom de Pell de creu. Aquesta peça forma part de l'exposició Geografies Emocionals, una mostra que va tenir lloc l'any 2016 al Museu de Montserrat i que pretenia ser un recorregut per tots aquells indrets que van marcar un abans i un després en la trajectòria de l'artista.

Per a Maria Guinovart, les dues obres dialoguen perquè «un rail és un exemple de la geografia on transites de forma sensorial i física», i creu que casen «la temàtica del viatge que és la vida, de transitar espiritualment i físicament». En el mateix sentit, el comissari d'exposicions del Museu de Montserrat, Bernat Puigdollers, remarcava «la importància del viatge» i «l'esperit vitalista» de l'obra de Guinovart. L'exposició de la peça, va dir, «crea un diàleg entre el museu i el cremallera».

L'obra, sense títol i de tècnica mixta i collage sobre fusta, es podrà veure al cremallera fins al mes de novembre. La peça és un clar exemple del característic estil de Guinovart, un dels principals exponents de l'avantguarda plàstica catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX, tant per la seva paleta de colors que evoquen Joan Miró, del qual va ser deixeble i amic, com per escapar-se de la representació i presentar-nos fragments de la realitat.

Amb aquesta acció Ferrocarrils de la Generalitat engegava el projecte Art a peu de ferrocarril, que vol posar a l'abast de les persones usuàries del tren diferents obres destacades de l'art català, traient-les dels habituals llocs d'exposició per ubicar-les a les seves instal·lacions. En els propers mesos el projecte s'ampliarà amb l'exhibició de més obres d'art a diferents estacions amb l'objectiu de donar valor afegit al viatge dels usuaris i usuàries de Ferrocarrils i promoure d'aquesta manera l'art i la cultura catalanes.