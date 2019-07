«Creiem que Súria necessita un impuls i és l'hora de posar els diners al carrer»

Lidera el retorn dels socialistes al govern municipal en coalició amb el Grup Independent de Súria (GIIS) després de passar vuit anys a l'oposició

Nascut a Súria fa 29 anys i vinculat al PSC des de fa una dècada, Albert Coberó és el nou alcalde d'aquest municipi del Cardener. La victòria electoral i el posterior pacte de govern amb el Grup Independent de Súria (GIIS) ha permès als socialistes recuperar l'alcaldia després de 8 anys a l'oposició. Les eleccions del 26 de maig van capgirar per complet el panorama polític surienc i les dues formacions han agafat les regnes del consistori i han deixat a l'oposició Junts per Súria, ERC i Alternativa Independent per Súria (aiS), que governaven en coalició.

Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i amant de «la història política», C0beró ha aparcat la seva feina al departament d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona per encapçalar un govern que es marca com a principals reptes millorar el manteniment de la via pública i la construcció d'una nova sala polivalent i una biblioteca a l'entorn de l'antic cinema Califòrnia.



Hi ha hagut un canvi radical del panorama polític a l'Ajuntament de Súria. Com ho valora?

Estem molt contents. És cert que fa molt de temps que treballem. Ens hem mogut molt durant aquests últims anys i penso que hem fet una bona tasca d'oposició, que no ha estat dura i hem anat sempre de cara. Crec que la gent ha valorat que hem proposat coses i no hem criticat per criticar. Això ens ha ajudat a augmentar els resultats i a veure'ns com una alternativa. També potser hi ha hagut altres factors entre altres partits que han ajudat a veure que som una opció seriosa.

Es refereix a la forta davallada de JuntsxCat, fins ara al govern, que ha passat de 6 regidors a 1? Penso que hi han jugat molts factors. D'una banda, dos dels regidors que estaven governant amb Convergència se'n van anar a una altra formació, i també ERC ha tingut una pujada molt important, ha passat d'1 a 3 regidors. S'ha reestructurat molt el mapa polític de Súria i ha estat un canvi bastant important.

La seva victòria suposa la recuperació d'un dels feus socialistes de la comarca, perdut fa 8 anys...

Sí, et sents orgullós i estàs content perquè vam governar durant 16 anys amb Antoni Julián i, tot i que ara la victòria tampoc no ha estat tan gran com en altres èpoques, hem estat el partit més votat, hem guanyat les eleccions i hem pogut formar una majoria que ens ha permès tornar a tenir l'alcaldia, i n'estem molt contents.

Per tenir majoria han apostat per un pacte amb el GIIS, amb qui fins ara compartien oposició. Per què s'han decantat per aquesta opció a l'hora de formar govern?

Penso que era l'alternativa lògica. Amb el GIIS compartíem alguns dels projectes més importants de la legislatura, tant ells com nosaltres ens hem mostrat en plena sintonia en alguns temes com el complex de Cal Pau, per exemple. Això ha afavorit l'entesa. En un altre context no sé què hauria passat, però en aquesta legislatura el pacte PSC-GIIS era el lògic, el que tocava. Hi ha bona comunicació, fluïdesa, i jo penso que treballarem bé.

No es van plantejar un pacte amb ERC, amb qui també sumaven majoria?

Vam parlar amb tots els partits. Vam establir un ordre de converses i primer vam parlar amb ERC, perquè van ser els més votats després de nosaltres, llavors van venir la resta de partits. Vam constatar que hi havia algunes diferències importants en alguns temes. És una legislatura que volem treballar molt, i si en projectes importants ja no estem d'acord d'entrada, es fa difícil començar des del primer moment a treballar. Això no vol dir que no puguem tenir una bona relació i arribar a acords.

Quins són els principals reptes que es marquen com a govern?

Nosaltres teníem un projecte mig preparat durant l'última etapa d'Antoni Julián, que era la construcció d'una sala polivalent i una nova biblioteca a l'entorn del Califòrnia, que ara s'haurà d'actualitzar perquè és de fa 15 anys. L'equip de govern anterior va apostar molt pel tema de Cal Pau i nosaltres volem recuperar el projecte que ja teníem.

Per tant, descarten el projecte per convertir Cal Pau en un centre cultural?

Sí que volem trobar alguna solució per al complex de Cal Pau, però a priori no passa per la construcció dels equipaments que volia l'equip de govern anterior. Evidentment, s'ha de fer alguna cosa, és un lloc privilegiat al centre del poble, davant de la plaça, just al rovell de l'ou de la vila, però hem de trobar-hi alguna alternativa. Treballarem perquè sigui una alternativa social, però encara hem de veure què i com ho articulem. Tenim alguna idea i hem de veure si es pot desenvolupar. Però ha de ser un equipament, ja sigui de caire cultural o social, que en pugui gaudir la gent de Súria.

El govern anterior ja tenia sobre la taula l'avantprojecte del centre cultural.

Sí, el projecte ja estava bastant a punt de tirar endavant. Era un projecte en el qual nosaltres no acabàvem de creure i durant la campanya hem estat molt clars. Hem dit que si governàvem, el projecte tal com estava plantejat per l'equip de govern no el volíem tirar endavant, i això ho hem dit infinitat de vegades. Per tant, ens sentim legitimats per dir 'parem el projecte', hem guanyat i la gent ja sabia que no ho volíem tirar endavant perquè ho hem dit de totes les maneres possibles.

En la presa de possessió va llançar un missatge de voluntat de consens. Això vol dir que allarguen la mà a l'oposició?

Ens agradaria molt trobar consensos amb temes importants i no haver de prendre aquestes decisions els 7 regidors de govern contra els 6 de l'oposició, això no ens agradaria. Aleshores passa el que ha passat ara, que quan hi ha un canvi de govern hi ha projectes que no es continuen, i per la dinàmica municipal seria millor intentar a arribar acords. I si això implica cedir en alguns temes, estem disposats a fer-ho si és per generar un gran acord sobre un gran projecte.

La salut econòmica del municipi està en bones condicions per tirar endavant els projectes?

La situació econòmica de Súria està bé. En els últims anys hi ha hagut una política d'austeritat, potser pensant en el desenvolupament del projecte de Cal Pau. La situació de l'Ajuntament l'hem trobada bona, però ara és l'hora que els diners es posin al carrer, perquè creiem que Súria necessita un impuls. A l'època d'Antoni Julián, als cotxes de la brigada hi havia un lema que deia «Súria fa goig», i volem que torni a fer goig.

A més de la renovació dels equipaments, quines altres prioritats tenen?

Volem millorar moltíssim l'estat actual dels carrers de Súria. La imatge de Súria no és l'adequada i volem treballar per revertir-ho. Millorar voreres, parcs i espais verds, i sobretot l'estat general del municipi. Volem centrar moltíssims esforços a millorar tot el manteniment del poble. Volem que Súria sigui capdavanter i un poble modern i adaptat al segle XXI. Creiem que ja és hora d'encarar les instal·lacions culturals i patrimonials del municipi i donar-los valor. També pensem treballar molt patrimonialment el tema del Poble Vell per donar-li la potencialitat que creiem que té i centrar els esforços perquè torni a ser un barri més viu del que és actualment.

Queden actuacions pendents del Pla de Barris al Poble Vell i a Sant Jaume?

Hi ha alguna actuació per fer sobretot a la zona de Sant Jaume, on va quedar alguna cosa pendent de fa anys i hem de buscar la solució definitiva a aquest problema i arreglar aquelles illes que estan més afectades i deixar-ho tot ja urbanitzat i en condicions. Ara ja és prevista la construcció del mur, que s'ha de fer nou.

Súria passarà a ser el gran centre de la mineria. Tenen resolts tots els problemes urbanístics perquè el projecte tiri endavant sense dificultat?

Sí, s'està seguint el pla director urbanístic de la mineria i ja hem tingut una primera presa de contacte amb l'equip tècnic. La mina és un dels motors del nostre poble i de la comarca, i la nostra intenció és vetllar perquè es compleixi la legalitat i els acords, que és bàsic, però també volem que la mina continuï sent un pol d'atracció de llocs de treball i empreses que puguin instal·lar-se al municipi.

El runam de Súria serà l'últim que quedarà actiu i amb previsió de poder créixer. Els preocupa d'alguna manera?

Hi ha uns plans establerts i uns límits d'abocament que s'han acordat legalment i vetllarem perquè es compleixin.