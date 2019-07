Cacen un conductor a 186 quilòmetres per hora a la C-55

Un radar va caçar ahir al matí un conductor quan circulava a una velocitat de 186 quilòmetres per hora per la carretera C-55, al punt quilomètric 48,2, al seu pas pel terme municipal de Súria.

El turisme en qüestió, un BMW de color blanc, va ser fotografiat pel radar quan circulava a més del doble de la velocitat permesa ja que en aquest tram es pot anar, com a màxim, a una velocitat de 90 quilòmetres per hora i el vehicle circulava a 186 quilòmetres per hora.

En concret, el vehicle infractor va ser detectat per un radar aquest diumenge quan passaven quatre minuts d'un quart de 12 del migdia.