El govern de Sant Joan porta al ple d'aquest dimarts una nova proposta sobre retribucions

El ple de Sant Joan de Vilatorrada votarà per segona vegada aquest dimarts el dictamen sobre les dedicacions, retribucions i assignacions dels membres electes de la corporació que l'oposició, que té majoria, va tombar fa quinze dies. Aleshores, la coalició entre Alternativa i el PSC, que suma 8 dels 17 regidors del consistori, es va quedar sola defensant la proposta, que hauria d'haver reformulat si vol que prosperi al ple d'aquest dimarts. En concret, aquest serà el darrer punt de l'ordre del dia d'una sessió ordinària convocada per a les 8 del vespre.

ERC i Junts per Sant Joan, amb 3 regidors cada un, els 2 de Compromís, i el de C's, van votar en bloc en contra del dictamen per considerar que el cost salarial proposat és excessiu, amb un increment de 10.000 euros respecte el que tenia l'anterior equip de govern, també amb 8 regidors, a final del mandat. L'oposició assegura que el que ara es proposava era desmesurat, amb un salt que passava dels 130.800 als 140.932 euros de sou per al conjunt del govern. Unes acusacions que neguen tant Alternativa com el PSC, i en fan una lectura diferent, fins al punt d'assegurar que el total de la retribució en net proposada per a l'actual equip de govern és inferior al que hi havia en l'anterior mandat, tant al final com al començament (quan eren 9 regidors abans de la renúncia de Xus Segura, que va passar al grup mixt).

D'altra banda, l'equip de govern puntualitza que la proposta que va tombar l'oposició també incloïa un augment de les hores de dedicació (de les 143 d'abans a les 155,5 actuals) i que, tanmateix, la retribució total era inferior. També justificava el sou proposat per a l'alcalde, Jordi Solernou, que passaria a cobrar 46.800 euros respecte els 40.000 de l'exalcalde Gil Ariso (de JxC), sempre seguint un ordre «proporcional» a l'augment de la dedicació, de 5,5 hores setmanals més.

A Sant Fruitós no ha acabat bé

Malgrat les diferències entre govern i oposició, Solernou sempre ha manifestat la voluntat d'intentar arribar a una entesa per poder aprovar el dictamen i evitar situacions com la que s'ha viscut a Sant Fruitós de Bages.

En aquell municipi el govern també està en minoria, i tot i que ja ho ha provat dues vegades, fins ara ha estat incapaç de tirar endavant el nou cartipàs i la proposta de sous i indemnitzacions dels regidors. Una situació que ha deixat l'executiu de Gent fent Poble a la corda fluixa, fins al punt que ha amenaçat de plegar en bloc si les relacions amb les tres formacions de l'oposició no milloren d'aquí al setembre.