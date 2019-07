Mor als 98 anys el claretià Joan Fàbrega, destinat més de 30 anys a Sallent

Sallent acomiadarà aquest proper dimecres el pare Joan Fàbrega Bassaganya, claretià que durant 30 anys va estar destinat a Sallent i que va morir divendres passat als 98 anys d'edat. Fàbrega va morir a Barcelona, on des del 2014 s'estava a la residència dels claretians.

Fàbrega va ingressar com a missioner a l'orde dels claretians el 1939 i va ser ordenat sacerdot el 1946. Des del 1984 va exercir el seu ministeri parroquial a Sallent, on va ser vicari fins al 2007. Del 2007 al 2014 va exercir com a claretià i també va servir a l'església del Pare Claret. Va ser l'any 2014 quan, als 93 anys, Fàbrega va ingressar a la residència dels claretians a Barcelona. Abans d'arribar a Sallent, Fàbrega, que era llicenciat en Teologia, havia estat també a Sabadell, Valls, Salamanca, Zafra i Jerez de los Caballeros. A més, havia passat alguns estius a Alemanya per aprendre l'idioma i va fer cursos de doctorat a Roma.

Ahir es va fer un primer funeral, al santuari de la parròquia del Cor de Maria de Barcelona, i posteriorment va ser enterrat al cementiri municipal de Sallent. Dimecres 31 de juliol, a les 7 de la tarda, se celebrarà un segon funeral a l'església del Pare Claret de Sallent.