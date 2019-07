Avança la proposta per cobrir amb runa i escòria de foneria l'argilera de Sant Mateu

L'argilera de l'antiga Ceràmica Manresa, situada al paratge de la Vinya del Tòt de Sant Mateu de Bages i a tocar de Callús on fa un temps la pressió veïnal va aconseguir aturar un projecte de rebliment del terreny amb bales d'ecoparc, es podria recobrir finalment amb runa de la construcció i àrids siderúrgics prèviament tractats. És la proposta alternativa que la mateixa promotora, l'empresa Efienergia, va rellançar després del fracàs de l'anterior projecte, que des del territori sempre es va considerar que amagava la intenció de fer un abocador, però que topa de nou amb l'entorn. La Generalitat ha obert ara un període d'al·legacions, i tant l'Ajuntament de Callús com la plataforma Salvem Callús, que es va crear per protestar per l'anterior projecte, ja han anunciat que n'hi presentaran, mentre que l'Ajuntament de Sant Mateu ho està estudiant.

Ja fa un parell d'anys que la Generalitat té sobre la taula la nova proposta d'Efienergia, i després d'haver-la estudiat, el departament de Territori i Sostenibilitat ha notificat ara a les parts afectades l'obertura del període d'al·legacions, que durarà quinze dies, abans de fer nous passos endavant.

L'alcalde de Callús, Joan Badia, ha assegurat que aquest municipi hi respondrà, i l'ajuntament ja ha iniciat els tràmits per presentar properament les seves al·legacions en contra. El mateix alcalde ha explicat que la proposta en curs planteja un rebliment que segons la Generalitat s'hauria de fer amb terres netes i restes provinents de la construcció i de l'obra pública, però també inclou àrids siderúrgics (o escòria de foneria), que en aquest cas l'Ajuntament no veuria bé, tot i que, segons es desprèn del projecte estarien degudament tractats.

Respecte la proposta inicial, s'hauria suprimit la sorra de foneria, que segons Badia no estaria tan depurada com l'escòria de foneria, però tanmateix l'Ajuntament de Callús continua considerant que hi ha un excés de permissivitat. En aquest sentit, amb les al·legacions reclamarà una actuació «tal com marca el pla de restauració», i això vol dir només amb terres netes d'obra pública o de la construcció d'edificis sense cap altra barreja: «Encara que legalment s'autoritzin les escòries de foneria, pensem que no hi haurien d'anar» apunta Badia, pels perjudicis que considera que podrien ocasionar al medi les possibles filtracions.

El problema, diu, és que només amb terres netes la promotora pot considerar que farà curt per omplir l'argilera (després que s'hauria rebaixat de 75 anys a 15 el període de rebliment permès). Per això a l'empresa li interessa poder disposar de més material, sosté Badia, «però llavors deixaríem de complir amb el pla de restauració i convertiríem això en un abocador» com diu que hauria passat amb el projecte de les bales d'ecoparc.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, que és el municipi on pertany l'argilera, està estudiant la possibilitat de presentar també al·legacions. Fonts municipals han explicat a aquest diari que tenen pendents reunions internes abans de decidir quina direcció emprèn el consistori, i mentrestant descarten pronunciar-se al respecte.

L'alternativa a anterior projecte polèmic i que encara és als tribunals

La proposta de restauració de l'antiga argilera de Sant Mateu amb runa i àrids siderúrgics tractats, es presenta com la possible alternativa al projecte de les bales d'ecoparc, que va impulsar la mateixa empresa, Efienergia, i que encara és als tribunals pendent de resoldre.

Aquella proposta plantejava cobrir l'antiga pedrera amb bales d'ecoparc (cubs de deixalles compactades), però de seguida es va veure envoltada de polèmica per l'oposició frontal per part de veïns, col·lectius ecologistes i dels ajuntaments de Sant Mateu i Callús, que consideraven que allò convertiria la zona en un gran abocador de matèria contaminant. La Generalitat també va acabar desestimant la petició, però la promotora va portar el cas als tribunals i encara s'han de pronunciar.

Quan fa dos anys es va conèixer la intenció de l'empresa d'impulsar una nova proposta ja es van alçar les primeres crítiques contra la Generalitat, a qui s'acusava d'acceptar que s'obrís un nou front quan encara no hi ha cap sentència respecte del primer plantejament. L'alcalde de Callús, Joan Badia, es manté en la mateixa línia i retreu a la Generalitat que continuï avançant en l'estudi de la nova proposta. «El normal seria resoldre primer judicialment l'anterior, i decidir després en funció del que digui la sentència», apunta. Confia que el jutge acabarà per no autoritzar les bales d'ecoparc, però si no fos així, diu que hi hauria una duplicitat, «i ens podríem trobar que es pogués tirar aquell projecte endavant i tenir també en marxa la nova proposta».