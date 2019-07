Mura amplia l'escola, que el curs vinent ja superarà la cinquantena d'alumnes

L'escola Vall de Néspola de Mura creix cada any en nombre d'alumnes i el curs vinent assolirà un nou rècord ja que té 55 nens i nenes matriculats. El progressiu creixement del centre ha fet petites les instal·lacions municipals on està ubicat, seu de les antigues escoles del poble. Per aquest motiu, el departament d'Educació ha iniciat els treballs d'ampliació de l'equipament, que preveu tenir enllestits el segon trimestre del curs vinent.

Les obres d'ampliació que està duent a terme la Generalitat comporten la creació d'una aula d'infantil i la comunicació d'aquesta amb l'edifici existent a través d'un porxo. Els treballs ja tenen finalitzada la fonamentació i ara s'està treballant a fàbrica en l'edifici, que és prefabricat de fusta, per adequar-lo al màxim a l'estètica de l'entorn. De fet, el tractament de l'espai és una de les característiques d'aquesta escola rural amb un edifici que és de pedra, amb grans finestrals i espais diàfans, lluny de les aules convencionals.

Segons fonts del departament, aquest estiu es preveu l'inici del muntatge de l'estructura prefabricada. L'entrada en funcionament dels nous espais està prevista el segon trimestre del curs vinent i els treballs tenen un pressupost de 286.240 euros, finançats pel mateix departament.

L'escola Vall de Néspola, que acull també nens i nenes de Talamanca, és un important actiu del municipi de Mura. El seu model educatiu i pedagògic, basat a fomentar l'autonomia dels infants en un entorn lliure i acollidor, ha propiciat un augment de noves famílies que s'han instal·lat al poble per portar els seus infants a l'escola.

El director del centre, Sergi Pich, destaca que el model educatiu de l'escola i l'entorn on es troba són alguns dels «condicionants que fan que molta gent decideixi venir a viure al poble». El centre, que va obrir el curs 2003-2004 amb 5 alumnes, ha anat tenint una progressió a l'alça fins arribar als 55 alumnes que ja té assegurats per al curs vinent, amb la possibilitat que encara se n'hi incorpori algun més.

Pel que fa als docents l'escola, disposa de cinc places i mitja, més els mestres que són itinerants compartits amb la resta d'escoles rurals del Moianès Ponent. Segons Pich, «un dels reptes de l'escola és anar consolidant la plantilla» perquè «el que és un encant també és una dificultat» per la distància per arribar al municipi.

El centre es caracteritza per una gran implicació de les famílies. «Són molt col·laboradores i alhora molt exigents, que està molt bé, perquè tenen clar el que volen i el que busquen», afirma Pich. Destaca també que un dels trets característics de l'escola és el contacte amb la natura i algunes de les activitats es fan al bosc, on els alumnes van setmanalment per aprofitar l'entorn per als seus aprenentatges en contacte amb la natura.

La distribució de l'espai és una altra de les peculiaritats de l'escola, que no disposa d'aules sinó d'una gran sala a la planta baixa amb espais de joc i aprenentatge per als alumnes petits i mitjans, i un entresolat per als més grans.

Sobretot en els darrers anys, l'escola de Mura ha experimentat un creixement progressiu d'alumnat amb famílies de fora que han anat a viure al poble per poder escolaritzar els seus fills en aquest centre educatiu. El curs 2014-2015 hi havia un total de 27 alumnes i el següent ja n'eren 35. El 2016-2017 va arribar fins a 45 nens i nenes, una xifra que van mantenir el curs següent, i aquest que ara s'ha acabat han assolit la cinquantena.