Gent Fent Poble anuncia que torna a partir del cartipàs del mandat anterior

Gent Fent Poble, formació que governa a Sant Fruitós, ha fet públic que plantejarà el nou cartipàs municipal a partir del que hi havia vigent en el mandat anterior, perquè considera que la negociació que s'ha fet fins ara ha quedat en via morta per la resposta negativa que hi han donat els grups de l'oposició. L'executiu que encapçala l'alcalde Joan Carles Batanés ha portat dues propostes de cartipàs a aprovació en dos plens municipals (el darrer celebrat el 23 de juliol) i en tots dos casos ERC, Junts i PSC, que tenen majoria, li han votat en contra.

El que hi ha hagut ara és un comunicat de l'assemblea de Gent fent Poble (és una agrupació d'electors), que s'ha reunit aquesta setmana per valorar la no aprovació del Cartipàs de Ple per segona vegada.

Segons el comunicat, Gent fent Poble considera que va fer un "esforç clar i evident" per arribar a un pacte amb els tres partits a l'oposició, "acceptant un seguit de concessions en atribucions corresponents a l'alcalde i permetent la presència de l'oposició en la majoria de comissions del govern". Asseguren que l'alcalde i els cinc regidors van acceptar de fer partícip a l'oposició "en fins a 29 punts relacionats en document annex, posant de manifest la voluntat d'arribar a un consens i permetre l'aprovació del Cartipàs de Ple en benefici dels nostres ciutadans".

Gent fent Poble considera que "assolits aquests objectius de participació en afers del govern per part de l'oposició no té sentit l'enrocament que es va produir en referència a uns sous que signifiquen un descens de cost pels ciutadans de 15.000 euros anuals".

Hi afegeix que, passats 5 dies des del ple (quan es va fer l'assemblea), "i no tenint noticies de cap grup de l'oposició, Gent fent Poble entén que el document de treball ha quedat invalidat i cal iniciar de zero el pacte, prenent com a referència el Cartipàs aprovat fa 4 anys amb els vots a favor de PSC i l'abstenció de CiU (ara Junts per Sant Fruitós)".

Tanmateix, afirma que Gent fent Poble "manté la porta oberta en la cerca del diàleg i del consens a fi de trobar una solució en bé dels santfruitosencs i sanfruitosenques, en el benentès que ens pertoca la responsabilitat de governar i de passar comptes amb els veïns i veïnes, però sense veure mermades les eines i atribucions necessàries".

La formació recorda que el cartipàs de ple és el full de ruta que detalla les condicions econòmiques dels regidors de govern, les assignacions econòmiques per assistències dels regidors de l'oposició, les assignacions econòmiques als diferents grups municipals, les delegacions de ple, la periodicitat i els horaris dels Plens i de les Comissions Informatives, i els regidors membres de les comissions de treball.