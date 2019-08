El Govern aprova els nous instituts escola d'Avinyó i el Pont de Vilomara

El Govern de la Generalitat ha donat aquest dijous el llum verd definitiu a la creació, ja per a aquest proper curs 2019-2020, d'un total de 25 instituts escola, entre els quals hi ha els de la Barnola d'Avinyó i el de la Pompeu Fabra del Pont de Vilomara. Una nova oferta de secundària en municipis on fins ara no n'hi havia, que ja hava estat anunciada i presentada pel departament d'Educació el mes de febrer passat, però que ahir el consell de Govern ha aprovat oficialment aquest dijous.

A la pràctica, això suposa que els alumnes d'aquests dos municipis que en aquest darrer curs han fet sisè de primària ja no hauran de desplaçar-se a un altre municipi (A Artés en el cas dels d'Avinyó, i a Sant Vicenç en el cas dels del Pont) per continuar els estudis obligatoris, sinó que podran continuar-los des de primer fins a quart d'ESO a la seva població.

Segons va explicar en el seu moment la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Dolors Collell, el motiu que s'hagin triat aquests centres és que «hi ha un projecte educatiu potent, ben liderat, i que per tant val la pena apostar per aquest tipus de centres que li donen continuïtat» amb una oferta educativa dels 3 als 16 anys «amb coherència pedagògica però també adequant el projecte a la nova etapa educativa».

Un segon factor és que es tracta de centres que disposen d'uns espais que faciliten aquesta ampliació progressiva de cursos, d'entrada amb una redistribució d'espais, i en el futur analitzant i materialitzant una ampliació de les dependències. I és que tant al Pont de Vilomara com a Avinyó aquesta implantació de la secundària serà gradual al llarg dels propers quatre anys, començant el curs vinent amb primer d'ESO, per anar creixent fins a quart. En el primer cas amb dues línies, i en el segon amb una, ja que són les que hi ha actualment a primària. En tots dos casos caldrà una ampliació de plantilla amb uns docents específics per a secundària, tot i que amb un claustre de professors comú.

Aquests dos centres formen part de tot un paquet que es va aprovar ahir, que inclou la creació administrativa de 8 nous instituts, 25 instituts escola i un centre de formació d'adults per al proper curs. La previsió de la demanda d'escolarització aconsella revisar l'oferta de places escolars públiques per donar resposta a les necessitats educatives.