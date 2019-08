El govern de Sant Joan atura per falta de consens la segona votació sobre els sous

La coalició entre Alternativa i el PSC, que governa en minoria amb 8 dels 17 regidors a l'Ajuntament de Sant Joan, ha ajornat fins al setembre la segona votació sobre sous i indemnitzacions dels membres de la corporació. Era un punt sobrevingut que s'havia d'haver votat al ple de dimarts al vespre, però que el govern va decidir retirar a última hora per falta de consens i per por que l'oposició tornés a tombar la proposta com fa quinze dies.

L'alcalde, Jordi Solernou, defensava ahir la decisió presa considerant que «hauria estat ridícul portar a votació un punt sense un acord previ». Com que es tractava d'un assumpte sobrevingut va optar per ni tan sols votar la urgència de la proposta «sense que això suposi cometre cap il·legalitat», sosté l'alcalde davant les crítiques de l'oposició, que l'acusa d'haver tingut una actitud irresponsable i poc seriosa per haver retirat unilateralment el punt a última hora. També li retreuen que se'ls va donar a conèixer la proposta definitiva poc abans del ple.

I és que Solernou havia convocat la junta de portaveus dimarts a la tarda mateix, on va exposar la nova proposta confiant que respondria a les peticions que li havien fet la resta de grups i que aquest cop no hi votarien en contra, però tot i que ningú no hauria manifestat explícitament la seva intenció de vot, «ja vam veure clarament quina era la seva posició», diu Solernou.

Fa quinze dies l'oposició en bloc (amb 3 regidors d'ERC, 3 de Junts, 2 de Compromís i un de C's) van tombar la primera proposta, entre altres coses perquè consideraven excessiu el salari global de l'equip de govern que, segons l'oposició, superava en 10.000 euros el que tenia l'anterior executiu (també de 8 regidors) al final del mandat.

La proposta revisada de dimarts plantejava una reducció salarial de l'alcalde, que passava dels 46.000 euros previstos inicialment a 40.000, i també del conjunt del govern. En aquest cas, un regidor passava d'una dedicació de 16 hores setmanals a 15, i un altre de 16 a 13, la qual cosa (sumada a la baixada de sou de l'alcalde) deixava el global de l'equip de govern en 130.860 euros.

Solernou sosté que amb aquesta revisió la qüestió salarial relativa a l'equip de govern queda com volia l'oposició, o sigui, igual que al final de l'anterior mandat, tot i que augmenta el global de dedicacions. Tanmateix, haurien quedat alguns serrells per resoldre en la qüestió de les indemnitzacions (vegeu desglossat), sense els quals l'alcalde va considerar que no s'hauria pogut aprovar la proposta en un ple que, a sobre, va tenir l'absència de dos regidors del govern, la qual cosa debilitava encara més la seva posició. «Som conscients que tenim minoria i ens volem assegurar d'aprovar-ho», apuntava ahir Solernou, però demanava «corresponsabilitat» a la resta de grups «perquè el que tampoc no acceptarem és que ens manin des de l'oposició».

L'alcalde insisteix a continuar negociant i confia que s'arribarà a bon port en el proper ple. «»Tenim un mes per parlar-ne, i ens posarem les piles perquè de cara al setembre es pugui tirar endavant», diu Solernou, i reitera que «no volem portar al ple res que d'entrada ja sabem que no s'aprovarà».