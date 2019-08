Sant Fruitós incorpora 1,2 milions de l'exercici passat al pressupost del 2019

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que té pendent l'aprovació dels sous i les indemnitzacions, si que va poder donar llum verd aquest dijous, en un ple extraordinari, a la modificació del pressupost municipal amb la incorporació d'1,2 milions d'euros procedents de l'exercici anterior. D'aquesta manera, Gent fent Poble (GfP), que governa en minoria, podrà tirar endavant «projectes i inversions necessàries previstes al pressupost però que no tenien finançament», segons l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés.

El resultat de la liquidació del pressupost del 2018 de l'Ajuntament de Sant Fruitós va tancar amb números positius, i el romanent líquid de tresoreria ha estat de 1.582.846 euros. D'aquests, 1,2 milions s'han incorporat al pressupost d'enguany tal com es va aprovar al ple d'ahir. Entre les inversions que es podran tirar endavant hi ha l'adequació de la planta baixa de la nova comissaria de la Policia Local per valor de 340.000 euros a l'espai llogat pel consistori o els 109.000 euros per a l'accés al nou bar del camp de futbol.

Els grups de l'oposició es van mostrar favorables a la proposta de modificació del pressupost però van coincidir en criticar la inversió prevista a la nova seu de la comissaria de la Policia Local tenint en compte que es tracta d'un espai provisional a l'espera de tenir una ubicació definitiva per a l'equipament. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern de GfP i els del PSC i les abstencions de Junts per Sant Fruitós i ERC.

600 decrets eternitzen un ple on es fa evident la tensió entre govern i oposició

El ple extraordinari celebrat aquest dijous a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va fer palesa de nou la tensió que hi ha entre el govern en minoria de GfP (amb 6 regidors) i els grups de l'oposició: ERC, amb 3 representants, i PSC i Junts, amb 2 cadascun, que ja han tombat en dues ocasions la proposta de cartipàs de l'equip de govern.

En aquest sentit, només començar el ple l'alcalde, Joan Carles Batanés, va recordar que «a Sant Fruitós de Bages fa 45 dies que hi ha un govern municipal treballant sense cobrar ni un euro». Frase que va anar repetint mentre donava compte a l'oposició dels decrets d'alcaldia, un punt de l'ordre del dia que es va allargar durant dues hores tenint en compte que n'hi havia fins a 600.

El retret de Batanés va tenir la rèplica de la portaveu d'ERC, Àdria Mazcuñán, que a cada intervenció recordava que els regidors de l'oposició tampoc han rebut cap euro i denunciava «traves en la informació» i que havien rebut 600 decrets amb menys de 48 hores per estudiar-los.

Això no va agradar a Batanés que va assegurar que el fet de posar els decrets a l'ordre del dia va ser precisament «per facilitar la informació», ja que només té l'obligació d'incloure'ls en els plens ordinaris. Per això, va retirar el següent punt on s'havia de donar compte dels acords de la Junta de Govern i va dir que els incorporaria al proper ple extraordinari previst per al setembre, d'aquí a 30 o 40 dies, «i per tant, espero que s'ho puguin mirar bé», va etzibar. El ple es tornarà a reunir després de vacances.